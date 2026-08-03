Keresd a kakukktojást! 140 fölött lehet az IQ-d, ha 11 másodperc alatt megtalálod

Csak az emberek egy százaléka találja meg 11 másodpercen belül az elrejtett betűt. Állítsd be az időzítőt, majd alaposan vizsgáld át képet! Sikerül megtalálnod az R betűt, mielőtt lejárt az idő?

IQ-teszt: megtalálod 11 másodperc alatt a kakukktojást?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Az elrejtett R betű felülről a negyedik sorban, jobbról a nyolcadik helyen található. Aki most nem járt sikerrel, annak sem kell aggódnia. A hasonló fejtörők rendszeres megoldása segíthet fejleszteni a megfigyelőképességet, a problémamegoldást, a gondolkodást és az elemzőkészséget.

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