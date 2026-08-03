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Keresd a kakukktojást! 140 fölött lehet az IQ-d, ha 11 másodperc alatt megtalálod

fejtörő IQ-teszt rejtvény
Life.hu
2026.08.03.
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Mutatunk egy képet, amin első pillantásra minden betű egyformának tűnik. A P-k között azonban elrejtettek egy R betűt. Mindössze 11 másodperced van arra, hogy kiszúrd a kakukktojást.

Csak az emberek egy százaléka találja meg 11 másodpercen belül az elrejtett betűt. Állítsd be az időzítőt, majd alaposan vizsgáld át képet! Sikerül megtalálnod az R betűt, mielőtt lejárt az idő?

IQ-teszt: megtalálod 11 másodperc alatt a kakukktojást?
IQ-teszt: megtalálod 11 másodperc alatt a kakukktojást?
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Az elrejtett R betű felülről a negyedik sorban, jobbról a nyolcadik helyen található. Aki most nem járt sikerrel, annak sem kell aggódnia. A hasonló fejtörők rendszeres megoldása segíthet fejleszteni a megfigyelőképességet, a problémamegoldást, a gondolkodást és az elemzőkészséget.

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