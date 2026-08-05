IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a tűt 25 másodperc alatt ezen a képen

A kép a teknős és a nyúl jól ismert meséjét idézi, amelynek tanulsága szerint lassan, de biztosan célba lehet érni. Ezúttal azonban nem a történet mondanivalóján van, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire éles a megfigyelőképességed. A világoskék ég, a zöld dombok, a növényekkel és virágokkal szegélyezett út elsőre semmi szokatlant nem mutat. Valahol mégis ott rejtőzik egy vékony tű, amelyet a legtöbben nem vesznek észre. Te megtalálod 25 másodperc alatt? Indítsd az órát!

IQ-teszt: megtalálod a tűt a képen?

Forrás: jagranjosh.com

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Az IQ-teszt megoldása:

Az alábbi képen megmutatjuk, hol rejtőzik a tű. Aki 25 másodpercen belül kiszúrta, annak kiváló a megfigyelőképessége.

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