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IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a tűt 25 másodperc alatt ezen a képen

optikai illúzió IQ-teszt rejtvény
Life.hu
2026.08.05.
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A színes grafikán egy teknőst és egy alvó nyulat látunk. A képen azonban egy apró tűt is elrejtettek, amelyet mindössze 25 másodperc alatt kell megtalálni.

A kép a teknős és a nyúl jól ismert meséjét idézi, amelynek tanulsága szerint lassan, de biztosan célba lehet érni. Ezúttal azonban nem a történet mondanivalóján van, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire éles a megfigyelőképességed. A világoskék ég, a zöld dombok, a növényekkel és virágokkal szegélyezett út elsőre semmi szokatlant nem mutat. Valahol mégis ott rejtőzik egy vékony tű, amelyet a legtöbben nem vesznek észre. Te megtalálod 25 másodperc alatt? Indítsd az órát!

IQ-teszt: megtalálod a tűt a képen?
IQ-teszt: megtalálod a tűt a képen?
Forrás: jagranjosh.com

Sikerült megtalálnod, mielőtt lejárt az idő?

Az IQ-teszt megoldása:

Az alábbi képen megmutatjuk, hol rejtőzik a tű. Aki 25 másodpercen belül kiszúrta, annak kiváló a megfigyelőképessége.

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Ketyeg az óra! Képes vagy 25 másodperc alatt megtalálni a 3 különbséget a két képen?

Találd meg az összes rejtett eltérést a képeken, és segíts a gördeszkás srácnak, hogy hiba nélkül mutathassa be a trükkjét!

Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők találják meg az elrejtett nyolcast a hármasok rengetegében

Egy újabb optikai illúziós IQ-teszt terjed az interneten: a fejjel lefelé fordított 023-asok között kell megtalálni az egyetlen 028-ast. Aki 11 másodperc alatt kiszúrja az eltérést, annak kivételesen jó a megfigyelőképessége.

Zseninek tartod magad? Csak az emberek 10%-a szúrja ki a 3 különbséget ezen a képen

Találd meg a 3 külnbséget a képeken, és segíts a takarítónak, hogy még a kicsöngetés előtt végezzen!

 

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