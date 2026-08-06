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IQ-teszt

Optikai illúzió: megtalálod a képbe rejtett számsort 15 másodperc alatt?

IQ-teszt optikai illúzió fejtörő
Life.hu
2026.08.06.
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Egy számsor rejtőzik a különös, cikkcakkos mintában, ám egyáltalán nem könnyű észrevenni. Mindössze 15 másodperced van arra, hogy meglásd a számokat.

Az optikai illúziók próbára teszik a megfigyelőképességet. Az ilyen feladványok megoldásához összpontosításra és az apró eltérések gyors felismerésére van szükség. A számjegyek szinte teljesen beleolvadnak az ismétlődő cikkcakkos mintába. A megoldáshoz a formák, a körvonalak és a mintázat finom eltéréseit kell megfigyelni. Indítsd el az órát!

IQ-teszt: megtalálod a képben elrejtett számokat?
IQ-teszt: megtalálod a képben elrejtett számokat?
Forrás: jagranjosh.com

Megtaláltad a számot, mielőtt lejárt a 15 másodperc?

Az IQ-teszt megoldása

A képbe rejtett szám: 603.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu