Csak a zsenik oldják meg ezt a feladványt! Az 54 + 6 ebben az IQ-tesztben nem 60!

A matematikai fejtörők a logikus gondolkodást, az elemzőkészséget és a problémamegoldást teszik próbára. Aki ezt a feladvány meg tudja oldalani, annak 140 fölött is lehet az IQ-ja. A képen a következő egyenlet látható: 23 + 1 = 21. Ez alapján kell kiszámolni, hogy mennyi 54 + 6.

IQ-teszt: csak a zsenik tudják megoldani ezt a matekpéldát

Forrás: jagranjosh.com

Vizsgáld meg alaposan a számokat, és próbáld megfejteni, milyen szabály szerint született az első eredmény. Ne a megszokott összeadásból indulj ki. Annyit segítünk, hogy a második számmal kell elvégezned egy műveletet. Kitalálod, mi a megoldás?

Az IQ-teszt megoldása:

Az első egyenletnél az 1-et mínusz kettővel szorozzuk meg, majd az eredményt hozzá kell adni a 23-hoz:

23 + (1 × –2) = 21

Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a második feladatnál is:

54 + (6 × –2) = 42

A helyes válasz tehát 42.

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