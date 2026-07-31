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IQ-teszt: 20/20-as a látásod, ha 20 másodperc alatt megtalálod az elrejtett tyúkot

fejtörő IQ-teszt tyúk
Life.hu
2026.07.31.
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A részletgazdag képen valahol egy tyúk rejtőzik. Húsz másodperced van arra, hogy megtaláld a káoszban.

Az IQ-tesztek és fejtörők nemcsak szórakoztatóak - fejlesztik a megfigyelőképességet, tornáztatják az agyat. Annak van a legnagyobb esélye a gyorsan megoldani az alábbi fejtörőt, aki képes átlátni az összetett képet, de az apró eltéréseket is észreveszi. Vigyázat, a tyúk szinte teljesen beleolvad a környezetébe! Állíts be húsz másodpercre az időzítődet, és kezdd el módszeresen átvizsgálni a képet!

IQ-teszt: 20 másodperced van, hogy megtaláld a tyúkot
IQ-teszt: 20 másodperced van, hogy megtaláld a tyúkot
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

A piros kör mutatja meg, hogy bújt meg a tyúkot. Ha húsz másodpercen belül megtaláltad, kiváló a megfigyelőképességed és gyorsan észreveszed az eltéréseket.

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