IQ-teszt: 20/20-as a látásod, ha 20 másodperc alatt megtalálod az elrejtett tyúkot

Az IQ-tesztek és fejtörők nemcsak szórakoztatóak - fejlesztik a megfigyelőképességet, tornáztatják az agyat. Annak van a legnagyobb esélye a gyorsan megoldani az alábbi fejtörőt, aki képes átlátni az összetett képet, de az apró eltéréseket is észreveszi. Vigyázat, a tyúk szinte teljesen beleolvad a környezetébe! Állíts be húsz másodpercre az időzítődet, és kezdd el módszeresen átvizsgálni a képet!

IQ-teszt: 20 másodperced van, hogy megtaláld a tyúkot

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

A piros kör mutatja meg, hogy bújt meg a tyúkot. Ha húsz másodpercen belül megtaláltad, kiváló a megfigyelőképességed és gyorsan észreveszed az eltéréseket.

Még több IQ-teszt a Life.hu-n: