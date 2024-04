Pázsit helyett, kavics nélkül: talajtakaró növények a kertben

A kevesebb locsolásra szánt víz miatt, no és a gyomlálás megúszásának céljával jött évekkel ezelőtt divatba a kavicsos szórás, azaz, hogy az elültetett növények közé mindenféle kisebb-nagyobb köveket helyeztek, szórtak el. Ez nemcsak a locsolást spórolja meg azáltal, hogy nem hagyja elpárologni a vizet a földből, de valóban esztétikus is, feltéve, ha az ember nem viszi túlzásba. A manapság divatos trenddel, a talajtakaró növények ültetésével azonban semmilyen színű, formájú kavics nem veheti fel a versenyt, és nem csak szépség szempontjából. A legtöbbünknek a pázsitról sokszor nem is a rövidre vágott fű, hanem az ezekkel az apró, de összefüggő zöldfelületet adó növények jutnak eszünkbe, a mezők, rétek puha virágai, amelyek közé mezítáb gázolhatunk anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy megszúrnak.

Mik azok a talajtakaró növények és mire jók?

A talajtakaró növények, ahogy azt a nevük is jelzik, az ültetésük utáni néhány évben összefüggő talajtakarást biztosítanak. Vannak 20-40 centi magasra növő fajták, de számos vadvirágjellegű, fűhelyettesítő növény kzül is választhatunk, attól függ, hova és miért akarjuk ültetni. A vadvirágos vagy anélküli réteket idéző fajták az összefüggő fűvet helyettesíthetik, a 20-40 centiméter magasak dísznövényként szolgálhatnak. Amit minden talajtakaró növény tud, hogy teljesen betakarja a földet, így a gyomok nem tudnak terjedni, a kertésznek nem kell gyomlálni. Ami még mellettük szól, hogy a legtöbb nem igazán igényes, bármilyen talajban, fényben és árnyékban is jól érzi magát, bírja a szárazságot, de tűri az esőt is.