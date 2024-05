Női boxeralsó a legújabb trend! Mutatjuk, hol szerezheted be!

Ha előfordult már veled, hogy a pasid boxeralsójában és egy kinyúlt pólóban flangáltál otthon, mert ezt érezted a legkényelmesebbnek, akkor van egy jó hírünk, ezentúl nem kell a párod ruhásszekrényét feltúrnod. Az idei nyár egyik legnagyobb divatja ugyanis a női boxeralsó lesz.

A női boxeralsó otthon is szuperkényelmes viselet. Dedoles - 2690 Ft

Miért szeretjük a női boxeralsót?

Mert laza, kényelmes, szellős viselet, ami a nyári kánikulában kifejezetten előnyös. Ráadásul szexi is, és egy jó fazonnal kihangsúlyozhatod a formás lábaidat. A hétköznapi öltözködés részeként, a rövidnadrág alternatívájaként is hordhatod. Nem csoda hát, ha ez az új trend az elmúlt időszakban felkapott lett a TikTok-on, az Instagramon, sőt még a kifutókon is megjelent.

Hogyan viseld?

A női boxeralsókat rövidnadrág helyett az utcára is felveheted. Ha elegánsabb megjelenést szeretnél, akkor egy rövid ujjú blúzzal, vagy akár egy laza blézer felsővel is hordhatod. Ha a sportos stílus áll hozzád közel, akkor kapj fel hozzá egy pántos topot vagy rövid ujjú felsőt, és párosítsd sportcipővel. Mehetsz benne strandra, vagy egy parkba piknikezni a barátnőiddel, de akár egy városi sétára is felveheted.

Even&Odd női alsónadrág, rövidnadrág - 9990 Ft , Zalando

Feltűnő mintákat is bevállalhatsz a laza és bohókás megjelenésért

emes női boxeralsó - 4340 Ft

Ha merész vagy és bevállalós, akkor a feszülős, testhez álló fazonokból is választhatsz.

Női boxeralsó biopamuttal (4 darabos csomag) - 5196 Ft, Bonprix

Persze, az új trendből a nagy divatházak sem maradhattak ki, a Calvin Klein alsóneműjével például elképesztően menő lehetsz.