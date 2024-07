Jennifer Lopez hat eljegyzési gyűrűje 13 millió dollárt ér - Íme a pazar kollekció

A gyűrű a nyugalom és a béke mélyebb jelentését is hordozza

5. Alex Rodriguez

Alex Rodriguez egykori baseball-játékos 2019-ben egy smaragd csiszolású fehér gyémántot adott az akkor már kétgyerekes Lopeznek. A lenyűgöző, 15 karátos gyémántköves ékszer értéke 1-1,2 millió dollár lehet. "A gyémánt kiváló minősége a tisztaságot testesíti meg, ezenkívül a gyémántok az örök szerelmet és a párok közötti elszakíthatatlan köteléket szimbolizálják, mivel a Föld legkeményebb anyagából vannak" - fejtette ki a gyémántszakértő. A pár állítólag a válás után is jó barátságot ápol.

6. Ben Affleck

Igazán kitett magáért a színész, amikor másodszor is megkérte JLo kezét. Ben Affleck egy több millió dolláros gyűrűt húzott Jennifer Lopez ujjára.A színész egy gyönyörű zöld gyémántgyűrűt választott kedvesének, amely nagyon is testhezálló ajándék volt. Affleck ugyanis a külön töltött évek alatt is figyelte Jennifert, aki többször is kifejezte vonzódását a zöld színhez. JLót, az évek során számos alkalommal fotózták zöldben, legikonikusabb viselete az a zöld sifon Versace ruha volt amelyet 2000-ben a 42. Grammy-díjátadón viselt. Lopez gyakran említette is, mennyire imádja ezt a színt: "Mindig azt mondom, hogy a zöld a szerencseszínem" - nyilatkozta egykor. "Rájöttem, hogy a legtöbb csodálatos dolog akkor történt velem, amikor zöldet viseltem: lehet, hogy véletlen egybeesés, de lehet, hogy nem" - tette hozzá.