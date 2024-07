Nyári kalapok nőknek - A legtrendibb darabok lelőelyekkel, árakkal

Az érzékeny fejbőr az erős napsütésben gyorsan leéghet, napszúrást is kaphatunk, de a hajunk is roncsolódhat. Ki szeretné, hogy ilyen kellemetlenségek elrontsanak egy nyaralást? Az UV-védelem nem merül ki a naptejek használatában, a különböző anyagú kalapok is rendelkeznek ezzel a funkcióval. A sűrű szövetekből készült nyári kalapok nagyobb védelmet nyújtanak, mint a szellős, szőtt anyagokból készült darabok, ám ezek a szövetek egy speciális gyártási eljárásnak vagy az utókezelésnek köszönhetően szitén megfelelőt védelmet nyújthatnak.

Nyári kalap: a panamakalapok nem mennek ki a divatból

Nyáron a könnyű és természetes anyagokat érdemes választani — ez alatt a pamutot vagy a vásznat értjük. Áteresztik a levegőt, hűsítő hatásúak. Nagyon jól felszívják az izzadságot, ezért kalapok és kalapbélések készítésére is használják őket. A szalma egy másik népszerű anyag, amiből gyönyörű nyári kalapokat készítenek. A szalmakalapok könnyűek, szerkezetüknek köszönhetően légáteresztőek, és nagyon divatosak, különösen a klasszikus panamakalapok.

Egy jó nyári kalap tehát:

könnyű,

légies anyagból készült,

kényelmes,

és védelmet biztosít az UV-sugarakkal szemben.

A nyári kalap formája

A nyári kalapok formája is meghatározó lehet. Ahhoz, hogy ne csak a fejünket védjék a naptól, hanem az arcunkat és a szemünket is, érdemes széles karimájú modelleket választani. Ha inkább valami sportosabbat szeretnénk, akkor egy laza siltes sapka a legjobb megoldás.

A nyári kalap színe

Az sem mindegy, hogy milyen színe van egy kalapnak. Bár a nyári divatot az élénk színek jellemzik, kalapok és sapkák tekintetében inkább a natúr színek jellemzők. A világos árnyalatok visszaverik a nap sugarait, és védenek a hőségtől, azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a sötét ruházat jobban véd a naptól, mint a fehér, nem engedi át a sugarakat. Ugyanez igaz a szintetikus anyagokra, ezeknek sűrűbb a szövése, mint a pamunak vagy a lennek, ezért a poliészterből készült textíliák nagyobb védelmet biztosítanak - viszont kevésbé szellőznek.

