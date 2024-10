Alig takarta valami Beyoncé melleit: mélyen dekoltált arany ruhában pózolt

Egy whiskymárka párizsi bemutatóján kápráztatta el a közönséget Beyoncé. Az énekesnő a rendezvényen a konyhára is bement, hogy a séffel néhány szót válthasson.

Beyoncé a világ legsikeresebb elóadóinak egyike

Forrás: WireImage for Parkwood

Beyoncé Marilyn Monroe-ként jelent meg

Az énekesnő - úgy tűnik - saját maga is elégedett volt a megjelenésével, ugyanis az Instagramra is kitett jó néhány fotót: a kommentelők pedig egyenesen istennőnek titulálták kedvencüket. Beyoncé a képeken úgy fest, mint egy modern Marilyn Monroe - nem csak dús idomai, de frizurája is a tragikus sorsú színésznőt idézi.

Mindenük megvan, szeretik a pompát, de szerények

Beyoncé és Jay Z egy hatalmas, Csendes-óceánra néző kastélyban lakik Malibuban, ami körülbelül 200 millió dollárt ér. Itt töltik a legtöbb időt, de vannak ingatlanjaik Hamptonsban és New Yorkban is, ahol Jay-Z született és felnőtt. Annak ellenére, hogy a zenei és szórakoztatóiparban elért közös sikereiknek köszönhetően kiváltságos életmódjuk van, Beyoncé és Jay-Z hihetetlenül szerények és ahol tudnak, segítenek. Az énekesnő édesanyja a minap beszélt arról, hogy lánya nem felejti el a gyerekkorát és hogy szociális érzékenységre nevelték, ezért, bár szereti a csillogástés hogy mindent megadhat a gyerekeinek, hihetetlenül jólelkű és sokat adományoz.