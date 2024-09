Top 10 divatszabály, amelyet kötelező megszegni

6. A minták keverése tilos

Csatlakozz az olyan feltörekvő tervezőkhöz, mint Paula Canovas del Vas és Matty Bovan, és dobd ki ezt az elavult szabályt az ablakon. Ma a több több, a merészebb jobb, és őszintén szólva sokkal szórakoztatóbb viselet.

7. Ha nő vagy, viselj női ruhákat

A divat akkor válik igazán szórakoztatóvá, amikor túllépünk a normákon. Nem mondjuk, hogy a férfiak járjanak szoknyában — bára skótok időnként megteszik, és Brad Pittnek is jól áll —, de azért nőként egy túlméretes férfiing egészen szexi lehet.

8. Lábak vagy mell, de a kettő együtt soha

A mellek és a lábak kihangsúlyozása sokszor még ma is választás kérdése (vagy ez, vagy az), és minden bizonnyal kell némi önbizalom ahhoz, hogy Julia Foxhoz hasonlóan mindkettőt kirakatba tedd, de ha ettől erősnek érzed magad, akkor miért is ne?! Nézd csak meg Hailey Biebert vagy Beyoncét...

9. Esküvőn nem viselhetsz feketét

Hogy viselhetsz-e feketét az esküvőn, azt az mondja meg, aki meghívott. De egy biztos, hogy nem viszed el vele a menyasszony és a vőlegény szerencséjét, sőt nem hozol átkot rájuk, az szinte biztos. Nem a viktoriánus korban élünk, különben is, Zoë Kravitz is feketét viselt Margaret Qualley esküvőjén.

10. Az alsónemű nem felsőruházat

Elég csak megnézned egy díjkiosztó gálát, és már látod is, hogy fehérneműt kívül hordani ma már nem is olyan elképzelhetetlen. Az már más kérdés, hogy hova veszed fel a harisnyára húzott, kövekkel kirakott aranyszínű bugyit. A brit Vogue főszerkesztője munkaruhának szánta, de ha nem vezetsz divatlapot, akkor inkább ne így menj be dolgozni. A többit rád bízzuk...

Egy szó, mint száz: a trendek jönnek és mennek, a divat aranyszabályai is változnak, már csak ezért sem érdemes mindig mindet betartani.