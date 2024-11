Így lehet a szetted trendi egy műszőrmekabáttal

A műszőrmekabátok most újra trendik, így számtalan verziót találsz majd a high street üzletekben. A műszőrme először az 1990-es években lett divat, de ezt egy komoly tiltakozás előzte meg az igazi szőrme ellen. A kifutókon rengeteg volt az igazi szőrme, ugyanis a luxus egyik szimbóluma volt, így a tervezők sem féltek különböző állati szőrökből kabátokat, sapkákat és sálakat készíteni, egészen addig, amíg szembe nem kerültek az állatvédők tiltakozásával. Az igazi állati szőrme használatát nagyon sok márka mára betiltotta, de a műszőrmével rengeteg dolgoznak, hogy trendi kabátok szülessenek.

A műszőrmekabát kötelező elem a gardróbban

Forrás: Getty Images

Így viseld a műszőrmekabátot idén télen

A műszőrme egy szintetikus anyagból készül, így olcsóbb, könnyebb beszerezni, és még annál is könnyebb dolgozni vele. Ebben a cikkben csak műszőrmekabátokat mutatunk be néhány izgalmas outfittel. Gondoltunk a színek kedvelőire, a tél típusokra és azokra is, akik az elegáns stílust kedvelik.

A műszőrme egyébként fontos része volt a „mob wife” és „old money” trendeknek is, így ha már akkor beszereztél egyet, most ideje előkapni.

Színes műszőrme a hétköznapokra

Ez a lila műszőrmekabát minden színkedvelő szekrényében megállja a helyét, ezért is gondoltuk, hogy egy különleges színnel, a burgundival párosítjuk, és az anyagokat is bátrabban fogjuk keverni. A szettet a lazább hétköznapokra képzeltük el.

1. Műszőrme dzseki, hajtókás gallérral 19,995 Ft, 2. Tom Tailor női bakancs 27990 Ft, 3. Rövid finomkötött pulóver 5 195 Ft, 4. Bő szárú műbőr nadrág 10,995 Ft Forrás: bershka.com, hm.com, stradivarius.com, deichmann.com

Színes műszőrme különleges eseményre

A karácsonyi partik már nincsenek túl messze, így érdemes elgondolkodnod, hogy mit fogsz viselni. Ezzel a fekete alapon pink, lila és zöld mintás kabáttal garantáltan egyedi leszel, és most azt is megmutatjuk, hogy hogyan viseld egy karácsonyi partira, ami elegáns, kicsit csillogós outfitet igényel.

1. Guess kezeslábas FIARRA 60990 Ft, 2. MARILYN Pumps 90,990 Ft, 3. Desigual kabát LUBLIN 111990 Ft, 4. Estélyi táska aranyszínű rögzítéssel 16.995 Ft Forrás: anwear.hu, huegl.com, zara.com

Fekete műszőrme a laza szettekhez

A fekete műszőrmekabát könnyen viselhető, legyen szó a sűrű hétköznapokról az irodában, vagy egy kiöltözős esti programról. Most egy olyan szettet állítottunk össze, amivel szeretnénk bebizonyítani, hogy a szombati piacozás is lehet trendi, ha azzá teszed és bátra viseled a műszőrmekabátod egy laza szettel.