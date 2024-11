Ha fontos az első benyomás: 5 ruha, amit soha ne viselj állásinterjún!

Az állásinterjún bizony minden apróság számít, az önéletrajz csupán a belépő, ugyanis mindössze 7 másodperc alatt eldől, hogy szimpatikus vagy-e az interjúztatónak vagy sem. Talán elcsépeltnek és felszínesnek tűnhet, de amikor először találkozunk valakivel, még mielőtt bármit is mondanánk magunkról, a külsőnk, az öltözékünk már beszél rólunk. A megfelelően kiválasztott ruha nagyon is sokat elárul rólad, a munkamorálodról és a hozzáállásodról, így különösen fontos, hogy az adott darab önbizalmat és profizmust sugalljon. Minden interjún elvárják, hogy megadd a kellő tiszteletet, márpedig ha lezser farmerben, és melegítőfelsőben lépsz be, biztosra veheted, hogy elhasalsz az interjún.

5 ruha, amit soha ne viselj állásinterjún

Ezeket a darabokat messziről kerüld el állásinterjún !

Bizonyított tény, hogy a jó külső megjelenésű jelöltek magasabb fizetéshez, jobb pozíciókhoz juthatnak, mint azok az álláskeresők, akik nem adnak magukra. Az első benyomást az esetek többségében nem az határozza meg, hogy mit mondasz, hanem az, hogy miben vagy. Ezért, ha állásinterjúra készülsz, soha ne hagyd az utolsó pillanatra az aznapi viselet kiválasztását.

Persze túlgondolni nem kell a dolgot, hiszen az egyszerű, nőies és klasszikusan elegáns darabokkal nem tudsz mellélőni, azonban akad néhány hétköznapi darab, amit erre az alkalomra jobb, ha a szekrényed mélyén hagysz.

A túl mini, túl kivágott tilos

A túl kihívó, túl szexi darabok kerülendők állásinterjún, mivel elterelhetik a figyelmet a lényegről és te sem leszel bennük elegáns. Válassz inkább egy térdig érő alkalmi ruhát, vagy elegáns szövetnadrágot blézerrel. A formás lábad megvillantását tartogasd inkább a péntek esti bulira, amikor megünnepled, hogy megkaptad a pozíciót.

A feltűnő mintás darabokat hagyd otthon

Bár idén ősszel nagyon népszerűek lettek az állatminták, az állásinterjún biztos nem fogják értékelni. A kirívó, harsány és extravagáns mintákat, például a zebra-, ocelot- vagy párducmintát is érdemes kerülni az interjún, nehogy közönséges hatást kelts vele. Az ilyen darabok egyáltalán nem passzolnak egy ilyen alkalomhoz, hagyd meg őket egy bulihoz vagy a hétvégi randidhoz.

Szőrme mellény

Az őszi-téli időszak közkedvelt viselete a műszőrmével díszített mellény, hiszen könnyű, praktikus ruhadarab, ami bármilyen összeállítást nőiessé varázsol. Azonban egy állásinterjú gyakorlatilag üzleti tárgyalásnak minősül, ahol nincs helye a szőrmének. Válassz inkább klasszikus fehér vagy szürke szövetkabátot, ami alá könnyedén felöltözhetsz.