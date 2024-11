Olcsó és közönséges hatást kelt - Ezeket a stílusbakikat messziről kerüld el!

A közönséges hatást könnyedén elkerülheted, ha olyan ruhákat és színeket viselsz, melyek illenek hozzád. Nem kell feltétlenül kövesd a legújabb divatot, de ha ismered a trendeket, kialakítottad saját stílusodat és tudod, hogy milyen ruhadarabok illenek hozzád, akkor egyre ügyesebben és könnyebben érheted el, hogy az öltözéked mindig megfelelő, csinos és nőies legyen. Jól hangzik, ugye? De még mielőtt berobbannál munka után az első butikba, mutatunk pár darabot, amelyet divatosnak hinnél, de valójában szörnyen néz ki.

Közönséges hatást kelt, ha ezeket a darabokat választod:

Túldíszített, díszes ruhák

A stílusos megjelenéshez nincs szükség giccs parádéhoz! A ruhák persze mindenféle méretben és stílusban kaphatók, de pusztán az a tény, hogy egy adott darab a te méretedben is kapható, még nem jelenti azt, hogy jól is áll. A túl sok csillogó kő, gyöngy és egyéb díszítés is disszonáns (kellemetlen) hatást kelt. Sajnos mostanában nagyon sok ízléstelenül agyon díszített ruhát lehet kapni a boltokban, de ettől még nem biztos, hogy ez a legelőnyösebb számodra.

Túl szűk, szoros miniruha

A szép öltözet magabiztosságot ad, a környezeted pedig pozitívan reagál: tisztelettel bánik velünk, komolyan vesz, megdicsér. Bár a mai divat szerencsére többféle ruhafazont megenged, nem árt tisztában lenni saját testi adottságaiddal. Ha visszafogott személyiség vagy, akkor válassz inkább egy puha, kötött ruhát vagy egy pliszírozott szépséget, amit blúzzal ízlésessé, pulóverrel izgalmassá varázsolhatsz.

A túl szoros ruházatnak bizony komoly egészségügyi kockázatai isvannak

Egyetlen apró, rosszul megválasztott darab vagy kiegészítő kínossá és túlzottá teheti megjelenésed...

Minták és színek őrült keveréke

Minél többféle ruha közül válogathatsz, annál jobban tudod közvetíteni a személyes stílusodat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy őrült módjára gardróbod összes színét magadon kéne viseld. Az összeszedettség nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden tökéletesen passzol ahhoz, ami rajtad van. Mintából bőven elég egy öltözékeden belül. A motívum- és szín kavalkád szörnyen tud festeni, és még az alakadat is előnytelennek mutatja.