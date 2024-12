A leggings még mindig nem nadrág – Ez a trend váltja most a cicanacit

Ár: 12.999 Ft

3. Reserved bő szárú nadrág, a kifinomult nőiesség

Az ősszel fel-felbukkanó élénkebb darabok mellett, idén télen megjelentek a fekete, szürke és bézs árnyalatok is - továbbra is hódítanak a földszínek. A nyári hónapokban talán egyszerűbb volt kombinálni ezeknek a bőszárú nadrágokat egy lenge blúzzal, sportosabb pólóval, de ne aggódj, a pihe-puha kötött pulóver és a télen oly divatos tweed blézer is csodás párost alkot. Bátran viseld egy bokacsizmával vagy bakanccsal!

4. Mohito farmernadrág, az örök és megunhatatlan

Szeretett ruhadarabként biztos mindannyiunk gardróbjában ott lapul legalább egy farmernadrág. Egyedi stílusának köszönhetően tökéletes alapkelléke a legegyszerűbb és a legnőiesebb öltözékeknek. A farmer minden méretű és alkatú embernek jól áll. Nagyszerű alapkellék, és olyan sokféle változatban létezik, hogy nincs az az ember, aki ne találna magához illőt, ráadásul a szivárvány minden színével jól mutat. Egyszerűen kombinálhatjuk más ruhadarabokkal, például egy fehér pólóval vagy azsúrozott inggel.

5. Reserved szatén nadrág, az elegancia megtestesítője

A szatén is azon anyagok közé tartozik, amelyet sokan kedveltek már korábban is, hiszen egy letisztult, visszafogott stílust képvisel, mégis ideális választás az ünnepi időszakra. Ez az elegáns anyag időről-időre visszatér valamilyen formában a világ kifutóiról a ruhásszekrényünkbe. Tökéletes választás, ha valami igazán stílusos, nőies és elegáns megoldásra vágysz. A színeket tekintve bőséges a választék. Kombináld kedved szerint kötött pulóverrel vagy tweed blézerrel.

