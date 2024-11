Ez a csíkos pulóver a tél sztárja

A csíkos, kötött pulóverről a francia sikk juthat eszünkben. Az elmúlt években a csíkok mindenhol ott voltak, de nem igazán figyeltünk rájuk, mert elterelték a figyelmünket a téli pasztell színek, a pink térhódítása, a brat summer és minden más trend, ami nem a csíkokról szólt. A „demure” őszi trend beköszöntével azonban az olyan egyszerű darabok, mint a csíkos pulóver kifejezetten népszerűek lettek.

A csíkos pulóver univerzális, könnyen hordható darab, így nagyon sok szettel tudod majd viselni

Forrás: Getty Images

A csíkos pulóver újra hódít

A csíkos pulóver térhódítása nagy valószínűséggel annak is köszönhető, hogy a Toteme piacra dobott egy oversize bézs alapon fekete csíkos garbót, amit a divatbloggerek azonnal be is szereztek, és pillanatok alatt tele lett vele az Instagram és a Tiktok. A 420 fontba, azaz több mint 200 ezer forintba kerülő pulóvert nem veheti meg mindenki, de a high street üzletek kínálatában szerencsére vannak hasonlóan csinos darabok, kedvezőbb árakon. A csíkos pulóver univerzális, sokoldalú és elegáns darab, ami a téli ruhatárad kötelező darabja lesz, bármilyen színt választasz belőle. Mielőtt azt hinnéd, hogy a csíkos pulóvert könnyű viselni, akkor eláruljuk, hogy érdemes kipróbálni egy-két izgalmas divattrükköt, hogy megidézd a francia lányok szettjeit. Most a Toteme darabjához hasonlóan bézs vagy fehér alapon fekete vagy sötétkék csíkos pulóvereket helyeztünk szettekbe azzal a céllal, hogy ne csupán egyszerű farmer-pulóver sösszeállítást viselj.

1. Fekete szoknyával

Ehhez a pulcsihoz nagyon jól mutat majd egy szoknya és egy színes bokacsizma. A hétköznapokban, az irodában, és akár különleges eseményen is könnyen viselhető a szett. Nem vittük túlzásba a színeket, hogy megtartsuk a szett egyszerűségét.

Túlméretezett garbó pulóver, ár: 8 495 Ft, Vastag kötött midiszoknya, ár: 10 995 Ft, Bokacsizma, ár: 16 995 Ft

Forrás: hm.com, bershka.com, ccc.eu

2. Fehér nadrággal

Kifejezetten elegáns viseletet idén ez a sötétebb, bézs alapon fekete csíkos pulóver egy fehér nadrággal párosítva, amihez egy pár fekete törpesarkú bokacsizmát választottunk. A téli szürke időben is nagyon jól fog mutatni a fehér nadrágod, úgyhogy nem kell félned tőle.

Kötött pulóver magas gallérral, ár: 11 995 Ft, Answear Lab nadrág, ár: 20 990 Ft, Charlene Booties, ár: 78 990 Ft

Forrás: zara.com, answear.hu, hoegl.com

3. Piros harisnyával

Ha szereted a színeket, akkor ez a szett neked való. Ezt az egyszerű csíkos pulóvert fekete sorttal, piros harisnyával éselegáns fekete lovaglócsizmával párosítottuk.