A csillogás története: ezért rajongunk a flitterekért

A flitteres ruhák soha nem mennek ki a divatból, hiszen a csillogó díszítések már évszázadok óta az elegancia, az ünnepi hangulat és a luxus szimbólumai. De honnan ered ez a különleges trend? A flitterek története több ezer évre nyúlik vissza, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már mindenki számára elérhetővé vált a ragyogás művészete.

Flitteres ruhák- a szilveszteri bulik kedvenc szettjei

Forrás: Shutterstock

Flitter az ókorban: aranyérmék és gazdagság

A flitterek elődjei egészen az ókori Egyiptomig nyúlnak vissza. Tutanhamon fáraó sírjában arannyal bevont lemezkéket találtak, amelyek a ruhákra voltak varrva. Ezeket a díszítéseket nemcsak esztétikai okokból használták, hanem a gazdagságot és a hatalmat is szimbolizálták. Az arany, mint anyag, nemcsak a luxust, hanem az örökkévalóságot is jelentette az ókori kultúrákban, így az ilyen díszítésekkel ellátott ruhák vallási és társadalmi szempontból is fontosak voltak, nem beszélve a látványról, amit a napsütésben vakítóan ragyogó kis lemezkék tettek páratlanná.

A középkor: a nemesek privilégiuma

A középkorban a flitterekhez hasonló fémdíszítések továbbra is a gazdagság és a társadalmi státusz kifejezői maradtak. Ebben az időszakban a nemesek ruháit gyakran díszítették apró fémkorongokkal vagy üveggyöngyökkel, amelyek visszaverték a gyertyafény csillogását. Mivel ezek a díszek kézzel készültek és drága anyagokból álltak, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak.

A reneszánsz és barokk: a flitterek forradalma

A reneszánsz idején a díszítések még extravagánsabbá váltak. Az uralkodók és a nemesség különleges eseményekre olyan ruhákat viselt, amelyek arany- és ezüstflitterekkel voltak telehintve. A barokk korszakban a divat még hangsúlyosabbá tette a csillogást, és a flitterek széles körben elterjedtek a bálokon és az ünnepségeken. A hölgyek és az urak egyaránt rajongtak a csillogásért. Akkoriban a flittereket általában fémlemezekből készítették, ami nehézzé és drágává tette a ruhákat. Ezek azonban nemcsak a pompa kifejezésére szolgáltak, hanem arra is, hogy tükrözzék a fényt, ezzel a viselőjük minden tekintetet magára vonzhatott.