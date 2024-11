7 csillogós cipő, amivel ragyogni fog a karácsonyi szetted

A karácsonyi szezon beköszöntével izgalmas események sora várhat ránk. Céges bulik, baráti összejövetelek, családi vacsorák, és még rengeteg váratlan karácsonyi ünneplés. A különböző eseményekre különböző szettekre lesz szükséged, amelyekből nem hiányozhat majd egy pár szép cipő sem. Akár a high street üzletek parti kollekcióiból válogatsz, akár a szekrényedből veszed elő a kedvenc ruhád, egy pár csillogós cipőre szükséged lesz, hogy tündökölj és fényt vigyél a különleges alkalomba.

Válassz csillogós cipőt a karácsonyi szettedhez!

Forrás: Shutterstock

Szerezz be egy pár csillogós cipőt a karácsonyi szettedhez

Miért a csillogós cipő legyen a legfontosabb kiegészítő?

Több indok is amellett szól, hogy egy pár ügyesen kiválasztott csillogós cipőnek köszönhetően a szetted nemcsak teljes, de még ünnepi hangulatú is lesz. A csillogásból sosem elég, kifejezetten most, a karácsonyi szezonban. Szerencsére egy ragyogó cipő univerzális darab is lehet, és bármikor előkaphatod majd újra, ha egy kis csillogásra vágysz. Ha a karácsonyi szetted nem érzed elég ünnepinek, akkor a csillogós cipőddel megteremtheted az ünnepi hangulatot.

Hogyan válasz csillogós cipőt?

A stílusodnak és a szettednek megfelelőn válassz csillogós cipőt is. Fontos, hogy olyan cipőre essen a választásod, amit kényelmesnek találsz. A válogatásunkban találsz majd lapos talpú cipőt, törpesarkú és tűsarkú cipőt, valamint csizmát is. Lehetőleg olyat válassz, amit több outfittel is tudsz viselni. Ehhez gondold végig, hogy ruhákat vagy nadrágos szetteket hordasz szívesebben. Egy miniruhához érdemes úgy választani, hogy a cipő egy pár harisnyával vagy zoknival is jól nézzen ki.

A kedvenc csillogós cipőink

Mutatjuk a legszebb tűsarkú, törpe sarkú, lapos talpú cipőket, csizmákat és néhány különlegességet.

Csillogós cipő, ár: 18 995 Ft

Forrás: shop.mango.com

Aldo tűsarkú, ár: 41 990 Ft

Forrás: answear.hu

Fényes magas sarkú cipő, ár: 16 995 Ft

Forrás: zara.com

Magas sarkú papucs, ár: 14 995 Ft

Forrás: bershka.com

Díszített papucsszandál, ár: 12 495 Ft

Forrás: hm.com

Szegecses cowboy csizma, ár: 18 995 Ft

Forrás: stradivarius.com

Magas sarkú bokacsizma, ár: 14 995 Ft

Forrás: pullandbear.com