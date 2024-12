Paris Hilton a kutyájával öltözött össze karácsonykor, és nem ő az egyetlen

Karácsonykor sokan szeretnek összeöltözni a családtagokkal, de mi a helyzet a kedvenceinkkel? Híres sztárok bizonyították, hogy nemcsak a gazdik, hanem a háziállatok is részei lehetnek ennek az ünnepi hóbortnak. Paris Hilton, Ariel Winter, Kevin Hart, Kristen Bell és Mariah Carey is ünnepi pompába öltöztették magukat és kedvenceiket.

Paris Hilton és a kutyája karácsonykor

Forrás: Instagram/Paris Hilton

Karácsonyi összeöltözés: ezek a sztárok a kedvenceiket sem hagyták ki

Ott, ahol a kedvenc is családtag, teljesen elfogadott, hogy a karácsonyi mókákból ők sem maradhatnak ki, és a sztároknál az összeöltözés is egy ilyen momentum. Az amerikai színésznő, Ariel Winter hat kutyáját is ünnepi díszbe öltöztette egy karácsonykor, az erről készült fotót pedig természetesen megosztotta a rajongókkal, ami nagy sikert aratott.

Paris Hilton köztudottan minden luxussal ellátja kedvenceit, miért is maradna ki csivavája éppen az ünnepi összeöltözésből? De Kevin Hart is hasonlóan vélekedett akkor, amikor az egész családját piros szívvel díszített fekete szettbe öltöztette, és természetesen ebből a kutyáik sem maradtak ki.

Kevin Hart és a családi összeöltözés, amiből a kutya sem maradt ki

Forrás: Facebook/Kevin Hart

Hogy milyen sok sztár tesz hasonlóképpen azt mutatja, mennyire népszerű is ez a hóbort. Kristen Bell sem maradt ki a sorból, aki a két kutyáját ugyanolyan szerelésbe bújtatta, amilyen neki és a férjének volt: ők a csíkosra szavaztak.

És a karácsony koronázatlan királynője, Mariah Carey sem hagyta ki az ünnepi összeöltözésből kedvencét: gyerekeivel és kutyájával együtt pózoltak karácsonyi szettben.

