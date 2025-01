Íme 7 királyi családtag, akik bevállalták a tetoválást

A királyi család tagjai szigorú szabályok szerint élik életüket: meghatározzák számukra, hogy mit viselhetnek, hogyan viselkedhetnek, és még azt is, hogy mely különleges alkalmakon hordhatnak tiarát. Azonban úgy tűnik, hogy a tetoválások kevésbé számítanak tabunak királyi körökben. Furcsának tűnhet, hogy egy hagyományokhoz ennyire ragaszkodó közösség viszonylag lazán áll a testdíszítéshez, de több családtag tetoválásának bemutatkozása azt sugallja, hogy talán modernebbek, mint hinnénk.

Lady Amelia Windsor királyi családtag elkötelezett a környezetvédelmi és társadalmi ügyek iránt, ami magyarázatot adhat a hátán található nagy tigris tetoválásra.

Forrás: Getty Images

A királyi családtagok tetoválásai

A tetoválásoknak régóta helyük van a kékvérűek történetében, hiszen egészen 1862-ig visszanyúló hagyományokról beszélhetünk. Ekkor Albert Edward herceg egy királyi körút során Jeruzsálembe látogatott, és betért a Razzouk tetoválószalonba, ahol öt keresztet és három koronát ábrázoló tetoválást készíttetett az utazás emlékére.

Nehéz elhinni és valószínűleg kevés is az esély rá, hogy valaha is látjuk Katalin hercegnét vagy Harry herceget tetoválással a testén, de még így is akadnak bőven olyan királyi személyek, akik már bevállalták a tetoválást. Jelenleg mindössze két brit királyi családtagról tudni, hogy tetoválása van, míg a maradék öt Európa más nemzeteiből származik. Ismerd meg azt a 7 királyi személyt, akik szakítottak a hagyományokkal, és tetoválást készíttettek.

1. Eugénia hercegnő

Eugénia hercegnő fül mögötti diszkrét tetoválást varratott magára

Forrás: Getty Images

Eugénia hercegnő, York hercegének és hercegnéjének lánya, a királynő platina jubileumán mutatta meg először a fül mögötti tetoválását. Bár a tetoválás helyzete miatt nehéz alaposan szemügyre venni, úgy tűnik, hogy egy kis kör alakú motívumról van szó, amely állítólag nagymamájának, II. Erzsébet királynőnek állít emléket. Talán azért választotta a kört, mert az az örökkévalóság szimbóluma, és a világ éppen a hosszú uralkodását ünnepelte? Bármi legyen is az oka, a tetoválás finom jellege és visszafogott elhelyezése biztosítja, hogy senki se találja sértőnek.