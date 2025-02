Ilyen gyönyörű nő John Travolta 24 éves lánya: Elle Bleu címlaplány lett

John Travolta büszkén jelentette be közösségi oldalán, hogy lánya, Ella Bleu a Hunger magazin címlaplánya lett. A színész több képet is megosztott a fotózásról, és ezt üzente gyermekének: „Nagyon büszke vagyok rád, Ella!” A fiatal tehetség a magazinnak adott interjújában művészi ambícióiról is mesélt.

John Travolta lánya, Elle Bleu

A rajongók azonnal észrevették a hasonlóságot Ella és néhai édesanyja, Kelly Preston között, bár akadtak olyanok is, akik Travoltát látják benne. Ellát gyerekként a színészet vonzotta, ám az elmúlt években a zene is fontos szerepet kapott az életében.

John Travolta lánya tehetséges színész és zenész

Ella Bleu Travolta először a 2009-es Vén csontok című filmben tűnt fel, majd a Mérgező rózsa (2019) című alkotásban is szerepelt. A színésznő 2021-ben Budapesten forgatta a Get Lost című filmet, amelyben több magyar színész, köztük Árpa Attila és Gömöri András Máté is szerepet kapott. A film bemutatására azonban a mai napig nem került sor.

Kelly Preston és John Travolta

Az elmúlt években Ella Bleu Travolta új utat talált magának a zenében. Mint elmondta: „Mindig is imádtam énekelni, de sosem gondoltam, hogy dalt is tudok írni. Kevés volt az önbizalmam ezen a területen.” Az első dalait a világjárvány alatt írta, majd 2022-ben megjelentette első kislemezét, Dizzy címmel. Legújabb EP-je, a Colors of Love 2024 novemberében jött ki, és hat dalt tartalmaz. Az énekesnő elmondása szerint minden száma az életének egy-egy szakaszát dolgozza fel, és számára ezek egyfajta terápiát is jelentenek.