Divatos plus size edzőruhák, amelyeket könnyen beszerezhetsz

2025-öt írunk, így bizonyára már belekezdtél az újévi fogadalomba, hogy többet mozogsz. A vasárnap reggeli séta, futás, úszás és jeges fürdő, vagy egy edzés a konditeremben megköveteli az erre létrehozott technikai öltözéket. Akár egy sportot űzöl, akár mindent kipróbálsz és addig próbálkozol, amíg meg nem találod a számodra tökéleteset, megfelelő sportruházatra biztos, hogy szükséged lesz. Ha nagyobb méreteid vannak, akkor bizonyára már te is akadályokba ütköztél a sportruházatok beszerzését illetően. Megnéztük a high street üzletek kínálatát és jó hírünk van! A plus size ruhák száma megsokszorozódott, így lesz miből válogatnod.

Már a plus size alakra is számos márka készít divatos edzőruhákat.

Forrás: Shutterstock

A plus size edzőruhák, amelyekben divatos lehetsz edzés közben

Hatalmas utat tettünk meg a plus size iparban és végre egyre több márka kínál bővített méreteket. A Nike Store 2019-es plus size próbababája valódi áttörés volt. Azóta egyre több márka ismerte fel végre, hogy a plus size alkatúaknak ugyanúgy jár a mozgás szabadsága, mint bárki másnak, és hogy ugyanannyi stílus-, szín- és formaválasztékot érdemelnek.

Megmutatjuk azokat az izgalmas plus size ruhákat, amelyekben kényelmesen és divatosan érezheted majd magad.

Legyen egy kényelmes sportmelltartód

Egy jó sportmelltartó tartást ad, és kényelmet nyújt, bármilyen edzésformát végzel.

Sport melltartó, ár: 7499 Ft

Forrás: bonprix.hu

Válassz egy passzoló leggings-t

Akár futni indulsz, akár a konditeremben, egy feszülős sport leggings könnyíti majd a mozgást. Választhatsz magas derekú verziót is, ha abban kényelmesebben érzed magad.

NIKE PRO - Leggingek, ár: 13 990 Ft

Forrás: zalando.hu

Nem árt egy jó melegítő szett

Természetesen nem kell állandóan szűk nadrágot viselni edzésre, így érdemes beszerezned egy kényelmes, légáteresztő anyagból készült melegítőt is. Plus size melegítő szett szerencsére több helyen is elérhető.

1. Bliss női melegítőnadrág Grey, ár: 14 290Ft 2. Női melegítőfelső kardióedzéshez, ár: 8990 Ft

Forrás: gymbeam.hu, decathlon.hu

Bő póló vagy szűk top?

Akár a bővebb, lengébb fazont szereted, akár a feszülős crop top stílust, könnyen tudod majd párosítani szűk leggings-szel vagy melegítőnadrággal.

1. Move Crop top Georgia, ár: 5.100 Ft 2. ONLY Play Curvy Paubree sport póló - zöld, ár: 9 990 Ft

Forrás: lelosi.hu, astratex.hu

A vízi sportok kedvelőinek

Az úszódresszek világában sem kell sokáig keresgélned, mert már elérhetők nagyobb méretű, alakformáló úszódresszek, amelyek megkönnyítik majd az úszást és a vízi sportok űzését kényelmes kialakításuknak köszönhetően.