A munkahelyi viselet új bibliája– Mit szabad és mit nem?

Nőként nem mindig egyszerű helyt állni a munkahelyünkön: legyünk aktívak, strapabíróak, szorgalmasak és persze nem árt, ha mindeközben remekül nézünk ki!

A munkahelyi viselet szerencsére már nem csak kiskosztümből áll.

Forrás: Shutterstock

Bizony olykor rázós terep a munkahely, de segítünk, milyen darabokat válassz!

A változás a ruháinkkal kezdődik

A munkánk során nyilván azt szeretnénk, ha komolyan vennének bennünket, ugyanakkor jól is akarjuk érezni magunkat az aznapi szettünkben, hiszen valószínűleg mindannyian jól ismerjük azt az érzést, amikor egész nap feszengünk, mert kényelmetlen, vagy éppen nem hozzánk illő ruhadarabot választottunk.

Merjünk különlegesek lenni!

Mindannyian szeretnénk professzionálisnak tűnni, de ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell hagynunk a saját öltözködési stílusunkat! Persze nem ajánlott minden nap úgy megjelenni, mintha egy jelmezt öltöttünk volna magunkra, de nyugodtan csempésszünk be minden nap egy kis apróságot a szettünkbe, aki megmutatja, hogy milyenek vagyunk.

A mutatós csatok nagyon jól feldobják az aznapi szettet.

Forrás: Shutterstock

Legyen szó akár egy extrémebb hajkiegészítőről, különleges ékszerekről, vagy egy vicces (de nem sértő) feliratos pólóról, nyugodtan engedjük szabadjára a fantáziánkat!

Visszafogott elegancia

Bár nyáron ez sokszor kifejezetten nehéz, vegyük figyelembe, hogy az irodai etikett szerint nem illik mini szoknyában, mély dekoltázzsal és fedetlen lábfejjel megjelenni munkában. Ez akár kicsit ódivatúnak tűnő gondolkodás is lehet, de gondoljunk csak bele, hogy praktikus okai is vannak, hogy ez a szabály kialakult. Egyrészt elég kényelmetlen egész nap arra figyelni, hogy nehogy olyan kivillanjon egy olyan testrészünk, amit nem szeretnénk a nyilvánosság előtt prezentálni, másrészt a kollégák (főleg a férfiak) is jó eséllyel komolyabban vesznek, ha nem egy élő kirakatbábut látnak bennünk.

A dekoltázs nem való a munkahelyi környezetbe.

Forrás: Shutterstock

A diszkrét, keveset mutató darabok is ugyanolyan csinosak és stílusosak, mint hivalkodóbb társaik.

Stílusok keveredése

Talán te is szembesültél vele, hogy a világjárvány óta mintha minden fast fashion üzlet nagyrészt melegítőkkel lenne tele. Ez olykor bosszantó lehet, de meg van a praktikus oldala: manapság már senkit nem döbbent meg, ha az utcára is felvesszük ezeket a darabokat. Sőt, 2024 egyik meghatározó trendje volt a melegítőnadrág zakóval való viselése, ami 2025-ben szintén menőnek számít majd.