Félre a leopárdmintával, eljött a zebraminta ideje - Mutatjuk a legmenőbb termékeket

A leopárdminta sosem megy ki a divatból, de időközönként háttérbe szorul, mert éppen valami sokkal divatosabb és trendibb lép a helyére. 2025 tavaszán ugyan nagyon sok leopárdmintás ruhával fogunk találkozni, de egy másik állatminta veszi át a tavaszi divattrend főszerepét. Idén a divattervezők, márkák és hírességek egyöntetűen egy új mintát emelnek reflektorfénybe, amely a jelenlegi állatmintás trendek friss, izgalmas evolúciójának tűnik. Ezzel hivatalosan is bemutatjuk, hogy a 2025-ös év legnagyobb trendmintája a zebraminta.

A zebraminta több alkalommal is megjelent a párisi divathéten.

Forrás: Getty Images

A tavasz legnagyobb trendje a zebraminta lesz

A kontrasztos fekete-fehér csíkok minden semleges árnyalathoz passzolnak, és remekül mutatnak akár arany, akár ezüst ékszerekkel. Sőt, azt is megkockáztatjuk, hogy a zebramintát még könnyebb beépíteni a ruhatárba és a személyes stílusba, mint a leopárdmintát. Úgy tűnik, a divatvilág egyetért, hiszen a minta hirtelen ellepte a piacot, olyan kedvelt márkáknál is megjelenve, mint a Mango és a Zara. Persze az úttörő ebben is az Alaïa divatház volt, amely a 2022-es őszi kollekciójában egy lenyűgöző, zebramintás maxi kabáttal hívta fel a figyelmet a trendre. Ezt követte Jacquemus, amely a tavaly nyári „La Casa” kollekciójában olyan hírességeket öltöztetett zebramintába, mint Rosie Huntington-Whiteley.

Rosie Huntington-Whiteley zebrmintás szoknyában.

Forrás: WireImage

Az Alaïa, amely mindig inkább diktálja a trendeket, mint követi őket, a 2022-es őszi kollekcióban egy drámai, zebramintás maxi kabátot mutatott be, amelyet uszályos szabás és visszafogott styling – mindössze néhány ezüst karperec – tett még elegánsabbá.

Zebramintás maxi kabát az Alaïa kifutóján.

Forrás: Penske Media via Getty Images

A Jacquemus a „La Casa” kollekcióját egy látványos bemutatóval ünnepelte Capriban tavaly nyáron, ahol a zebraminta kiegészítőkön – például öveken, táskákon és papucscipőkön – kapott főszerepet.

Hogyan viselik most a divatimádók a zebramintát? Leginkább szoknyák formájában – például a testre simuló ceruzaszoknyában, amelyet Rosie Huntington-Whiteley is viselt a fent említett Jacquemus show-n.

Bár elsőre a zebraminta viselése ijesztőnek tűnhet, valójában egy minimalista álomdarab, hiszen tökéletesen kombinálható alap fekete-fehér ruhadarabokkal. Míg az Alaïa és a Rotate kabátjai a téli ruhatárban hódítottak, a zebramintában van valami természetesen nyárias is. Épp ezért izgalmas lehet élénk, színes mintákkal kombinálva, ahol a zebra neutrális alapként funkcionál.