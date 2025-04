Imádod a pasit, de utálod a stílusát? Így tudsz javítani rajta, anélkül, hogy megsértenéd!

A stílus több, mint divateszköz, egy olyan önkifejezési forma, amiben több erő lakozik, mint gondolnád. Azok, akiknek kiforrott a személyisége, gyakran stílusosabbak, azoknál, akik még nagyon keresik magukat. A férfidivat világa is rengeteget változott az elmúlt időkben, egyre több férfi alakít ki saját gardróbot, ruhatárat egyéni stílust. Az öltözködés, mint önkifejezési eszköz már nem csak a nők fegyvere, ezért itt az ideje, hogy a te pasid is méltó képen tündököljön melletted! Íme a teljes túlélési útmutató azoknak a nőknek, akik imádják a pasijukat, de utálják a stílusukat. De most jön a jó hír: a pasid stílusát finoman, elegánsan – és eredményesen – lehet formálni, anélkül, hogy konfliktust okoznál vagy megbántanád. Mutatjuk, hogyan!

Tippek egy stílusos férfiért! Forrás: Getty Images Europe

Stílustippek a férfiakhoz

Ne kritizálj – Inspirálj!

A férfiak egója érzékeny terep. Ha azt mondod: „Ez a kabát borzalmas”, azzal könnyen védekezésbe kényszerítheted. Senki sem szereti, ha azt mondják neki, hogy rosszul öltözik. Ehelyett emeld ki, amikor valami jól áll neki. "Ez az ing kiemeli a szemed színét" – mondat, ami többet ér, mint ezer divattanács. A pozitív visszajelzés ösztönöz, ezért mindig a pozitívat emeld ki, és finoman fogalmazd meg a véleményedet. Ne vedd el a kedvét, úgy nem lesz számára fontos az öltözködés, csak egy újabb tér, amiben úgy érzi, meg kell feleljen neked.

Vásároljatok együtt – De okosan

A legtöbb férfi utál ruhát vásárolni, de ha veled megy, más lesz a hangulat. Ne úgy induljatok el, hogy „Ma teljesen lecseréljük a gardróbod!” – ez rémisztő. Inkább legyen egy könnyed program: kávézás, séta, majd „csak benézünk ide”. Nem kell ráerőltetni semmit, hívd el vásárolni "csak nézelődni", és vezesd a kedvenc boltod irányába. Próbálj ki vele új darabokat úgy, mintha játék lenne. "Szerinted ez illik hozzám? És te mit vennél fel mellém?" – kérdések, amikkel bevonhatod őt a divatba. Vezesd be a divat és a shopping játékosságába, mert ez nem egy teendő, mint a zokni vásárlás, hanem önismereti program.

Cserélj le egy-egy darabot

Kezdd apróságokkal: egy új sál, egy modern cipő, egy klasszikus zakó. Ha egyszer megszokja, hogy ezek mennyivel jobban állnak rajta, magától is nyúl majd a stílusosabb darabok után. Egy ösztönző ajándék, csodákra képes!