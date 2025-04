Zoknikalauz 2025: így viseld stílusosan a hosszút, a rövidet és a titokzoknit

3. A titokzokni – Az illúzió mestere (vagy áldozata)

Na, ő az, akiről mindenki beszél, de senki nem szereti igazán. A titokzokni célja az lenne, hogy zokni nélkülinek tűnj, miközben azért nem vizesedik szét a cipőd. Az eredmény? Sokszor egy félig lecsúszott anyagpaca a talpadon, amit tízpercenként kell visszarángatni.

Mindezek ellenére valamiért mégis visszatérünk hozzá,valamiért...

Ha titokzokniban gondolkozol, két dolgot tarts észben:

1. Csak jó minőségűt vegyél (szilikoncsíkkal, gumírozott résszel).

2. Csak olyan cipőhöz vedd fel, aminél muszáj a „zoknimentes” illúzió – például loaferhez vagy slip-onhoz.

A GQ magazin nemrég megírta: „A titokzokni olyan, mint a füstös whiskey – nem való mindenkinek, és könnyen megégetheted magad vele.”

A Gen Z és a zokni: rebellió 38 fokban

A Z generáció (vagyis akik a TikTokon nőnek fel, és 15 évesen már tudják, mi az a „corescape aesthetic”) imád játszani a zoknival. Ők azok, akik térdzoknit hordanak platformos Crocs-szal, vagy akinek az outfitje így néz ki: vintage szoknya, oversized kabát, és egy zokni, amin virágzó brokkoli van. És működik.

A street style világában most minden a kontrasztról szól: ha letisztult a szetted, jöhet egy vad zokni. Ha már amúgy is kaotikus vagy, akkor valami klasszikus. A zokni most nem elrejtendő kiegészítő, hanem az új highlight. A hangsúly a bokádon van. Igen, azon, amit korábban csak gyantázáskor figyeltél meg.

Zoknis aranyszabályok – 2025 kiadás