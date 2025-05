Köldökig érő dekoltázsok és csillogó láncok: íme, a 2025-ös AMAs legnagyobb villantásai

A 2025-ös American Music Awards vörös szőnyege ismételten a divat és a merészség színtere volt, ahol a sztárok nemcsak zenei tehetségükkel, hanem lenyűgöző megjelenésükkel is elkápráztatták a közönséget. Összegyűjtöttük a 2025-ös AMAs legemlékezetesebb divatpillanatait, legextrább ruháit és gyönyörű hírességeit.

2025 AMAs legmerészebb ruhái!

Forrás: Getty Image

Az AMAs díjátadóról

A 2025-ös American Music Awards ismét bebizonyította, miért tartják az egyik leglátványosabb és leginkább várt zenei eseménynek az évben. A Los Angeles-i Microsoft Színház vörös szőnyege most is tündöklött, a sztárok nemcsak zenei teljesítményükkel, hanem extravagáns és meghökkentő megjelenésükkel is reflektorfénybe kerültek. Az este során több új tehetség is bemutatkozott, miközben a jól ismert nagyágyúk ismét felülmúlták önmagukat. Az esemény nem csupán a zenéről, hanem a divatról, az önkifejezésről és a merészség ünnepéről is szólt, ami önmagában egy művészet. Nézd meg, kik azok akik az idei évben merészségükkel hívták fel magukra a figyelmet!

A 2025 AMAs legbevállalósabb ruhái

SZA – Egy igazi modern díva

SZA a "Saturn" című dalával elnyerte a "Kedvenc R&B Dal" díját, és megjelenése is méltó volt a sikerhez. A fekete klasszikus hollywoodi stílusban készüt ruhát, egy pár kövekkel kirakott mellbimbótapasszal párosította, ami teljesen szokatlan húzás volt. Ez egy igazi kreatív divatpillanat, ami valljuk be, még zseniális is.

SZA az AMAs díjátadón!

Ciara – A láncos csábítás

Ciara ismét bebizonyította, hogy mestere a vörös szőnyeges megjelenésnek. Egy Bronx and Banco által tervezett, kristályokkal díszített láncos ruhát viselt, amelyhez nem társított alsó részt, így merész és emlékezetes outfitet alkotott. A ruha vagy inkább body, alsó része rojtozott kövekből állt, ami kihangsúlyozta izmos combjait.

Ciara az AMAs díjátadón!

JaNa Craig – A kifinomult elegancia

JaNa Craig a legjobban öltözöttek közé került a 2025 AMAs díjátadóján. Egy klasszikus szabású estélyi ruhában láthattuk, melynek meleg árnyalata tökéletes választás volt a tónusaihoz. Bár meg kell hagyni a ruha felső része, kifejezetten a mellrésze, kicsinek hatott, ami rontott az összképen.