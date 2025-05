Nagyi könyörög a receptért: retró kiegészítők modern formában – Termékekkel, árakkal

2025 a retró kiegészítők éve lesz, amik úgy dobják fel a legegyszerűbb szetteket is, hogy öröm nézni.

A retró kiegészítők trendibbek, mint valaha.

Forrás: Getty Images Europe

5 retró kiegészítő, amit kötelezővé tennénk idén

Üdv újra, 1999

Ha mostanában jártál fiatalok közelében, egy egészen fura tendenciát figyelhettél meg: ezek a pimasz kölykök mindent felvesznek, amit mi is viseltünk anno! Képesek úgy hordani a kötött fejpántokat és horgolt táskákat, mintha ők találták volna fel, és olyan hanyag eleganciával kapják fel a halászsapikat, mintha abban születtek volna.

Mi pedig csak bosszankodunk magunkban, hogy mégis miért kellett kikukáznunk jó pár éve ezeket a cuki darabokat, de mentségünkre szóljon, sosem gondoltuk volna, hogy egyszer újra visszatérnek a divatba gyerekkorunk meghatározó darabjai.

Egyet se félj, megmutatjuk, hol szerezheted be újra ezeket a vidám kiegészítőket, ha már nem opció a sarki százforintos.

1. H&M bevásárlótáska

H&M szalma bevásárlótáska 6 995 Ft

Forrás: www2.hm.com

Ez a szalma bevásárlótáska nem a praktikum magasiskolája, de kétségtelenül elképesztően aranyos és remekül feldob egy egyszerű, fehér ruhát is. Kicsit hajaz nagymamánk bevásárlószatyrára és mi épp emiatt imádjuk!

2. Medicine kalap

Medicine kalap 8 390 Ft

Forrás: www.answear.hu

Ez a fonott kalap nemcsak a leégéstől véd meg, de vidám perceket is okoz akkor is, ha nézed, akkor is, ha viseled. Akár a strandon, akár egy hétköznapon viseled, tuti megfordulnak utánad az emberek.

3. Women's secret fejkendő

Women's secret fejkendő 5 995 Ft

Forrás: www.womensecret.com

Bad hair day? Többé nincs ilyen ezzel a vidám fejkendővel, ami szuperül eltakarja a zsíros hajtöveket és még a fejbőrt is megvédi a káros napsugaraktól.

4. ZARA scrunchy

ZARA scrunchy 5 595 Ft

Forrás: www.zara.com

A hajkiegészítőket különösen kedveljük, hiszen a legegyszerűbb frizurákat is feldobhatjuk vele, nincs ez másképp ezzel a túlméretezett hajgumival sem: egy sima lófarkat is máris extrává varázsol.

5. Reserved kalap

Meglehetősen megosztó darab ez a kalap: van, aki imádja, van, aki gyűlöli, de kétségtelenül istenien mutat egy verőfényes nyári napon egy rövid, fehér ruhával kiegészítve.