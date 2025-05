Itt a szoknyák időszaka! 5 típus, ami nélkül nem múlhat el a jó idő −Termékekkel, árakkal

Lenge, fodros vagy sportos? A 2025-ös szoknyatrendek olyan választékot kínálnak, mint egy all you can eat brunch: ha nem figyelsz, mindet be akarod majd falni.

Az idei bohókás szoknyatrend már a Coachella-n is megmutatta magát.

Forrás: Getty Images

Nadrágot le, szoknyát fel! Megjött a szoknyaidőszak!

2025 nyara hivatalosan is beindult, legalábbis divatfronton. És ha még mindig a télies leggingsre esküszöl, ideje megérteni: nemcsak a napfény, de a szoknyaszezon is beköszöntött. Idén a divatvilág nemcsupán formákkal, hanem hangulatokkal is játszik – a szoknya most nem kizárólag egy ruhadarab, hanem önkifejezés, kényelmi zóna és TikTok-ready outfit egyben.

A „napsütés + szoknya = boldogság” képlet 2025-ben új értelmet nyer, mert most tényleg mindenki megtalálja a saját stílusát – akár egy romantikus pikniken, akár egy gyors reggeli kávénál az irodaház előtt.

A következő öt fazon pedig az, amit egyszerűen nem lehet (vagy nem érdemes) megúszni idén nyáron.

1. A huncut harang – Fekete mini

Answear Lab pamut szoknya 21 990Ft

Forrás: answear.hu

Képzeld el, hogy Audrey Hepburn elmegy egy fesztiválra – na, ezt a hangulatot hozza ez a fekete pamut mini harangszoknya. Klasszikus, mégis pimasz. Olyan alapdarab, amit reggel pizsamában is fel tudsz venni, és estére egy csillogós top társaságában már buliba is vihető.

A fazon előnye, hogy mindenki lábát imádja – karcsúsít, nyújt, és mivel harang alakú, még egy extra kört is megengedhetsz a büfében, anélkül hogy gombot kéne kigombolni. Komfort: 10/10. Huncutság: 12/10.

2. A sportos városi menekülés

Füstszürke ADIDAS SPORTSWEAR Sportszoknyák 'City Escape' 26 990Ft

Forrás: About You

Ha a reggeli futásnál is szeretnél úgy kinézni, mint aki edzés után egy brunch partyra is beugrik, akkor ez a sportos szoknya neked készült. Az adidas CITY ESCAPE fazonja egyszerre funkcionális és trendi – praktikus zsebek, kényelmes derékrész, és valahogy még akkor is cool vagy benne, ha csak a közértig szaladsz le benne tejfölért.

Ez a szoknya nemcsak a testet, de az időt is formálja – mert reggel, délben, este hordható. Sőt, ha nagyon ügyes vagy, aláfér egy biciklis sort is.

3. A „nem hiszed el, ez Primark” maxiszoknya

Többrétegű maxiszoknya 5200Ft

Forrás: Primark

Van az a pillanat, amikor megállítanak az utcán, hogy „hol vetted ezt a szoknyát?”, és te elégedetten csak annyit mondasz: „Primark, babám.” Ez a többrétegű fehér maxiszoknya pont ilyen. Kicsit bohém, kicsit tengerpart, kicsit „úgy élek, mint egy Pinterest-board”.