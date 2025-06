A horgolt papucs lesz a nyár totális sztárja – Te beszerezted már?

A rengeteg nyári trend között talán az egyik leghangulatosabb a horgolt papucsok világa. Minden évben, a nyár kezdetével megjelennek a horgolt technikák a ruhák, kiegészítők és idén már a papucsok is a nyári kollekcióiban is. Ha idén nyáron valami különlegesebb lábbelire vágysz, kövesd te is a 2025-ös divathullámot!

Forrás: Getty Images Europe

2025 divattrend: horgolt papucs

A női divat folyamatosan változik, így a női cipőtrendek is. Idén nyáron a naturális esztétikát követő, egyszerű, de nagyszerű horgolt darabok kerülnek reflektorfénybe. Ez a trend tökéletes a nyári hangulat megteremtésére, könnyed, mediterrán és laza. A horgolt cipők tökéletes romantikus esztétikát visznek minden outfitbe. Mindegy, hogy nyaralásra, strandra vagy egy városi randira viseled, mert ez a papucs sokkal különlegesebb, mint a többi.

Összegyűjtöttük 2025 nyarának legjobb horgolt papucsait, amik a te divatszívedet is elfogják rabolni!

Flip-flop DeeZee 9 995 Ft / Graceland papucs 6 290 Ft / Aldo Bohemia papucs 47 050 Ft / O'Neill Ditsy Crochet Sandals 15 990 Ft

Forrás: CCC / Deichmann / ecipo.hu / Dockyard stores

tengerparti horgolt papucs 3 933 Ft / Inuikii papucs Woven Stones 95 990 Ft / Scholl papucs NOELLE 50 990 Ft

Forrás: SHEIN.com / answear.hu

Stílustippek a horgolt papucshoz