Jeff Bezos esküvőjén mindenki villantott − Nemcsak drága ruhákat és ékszereket, dekoltázst is: GALÉRIA

Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvője hatalmas felhajtást keltet a közösségi médiában, a hétköznapi emberek és a sztárok életében egyaránt. Az Amazon alapítója Jeff Bezos nem aprózta el a nagy napot, hiszen az esküvőjét Velencében egy több napos esemény keretében tartotta meg. Nézd meg Jeff Bezos esküvőjének legbevállalósabb ruháit!

Jeff Bezos esküvőjének legdurvább ruhái!

Forrás: Getty Images

Jeff Bezos esküvőjének megjelenései

A vendégek listáján olyan világhírű nevek szerepeltek, mint: Kim Kardashian, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio és Sydney Sweeney. A sztárok minden nap versengtek a legstílusosabb vendég címéért, így izgalmas divatpillanatok születtek. Voltak sztárok, akik tökéletesen megjelenítették az olasz extravaganciát, míg mások közönségesnek ható, villantós ruhákban hívták fel magukra a figyelmet.

A menyasszony, Lauren Sánchez minden nap igyekezett az old hollywood stílust képviselni, szettjei gyakran idézték Audrey Hepburnt. A volt újságíró teljesen elvarázsolta a vendégsereget és a pár napos esküvője során nem kevesebb, mint 20 outfitben mutatta meg magát.

Kim Kardashian 3 különböző szettben tündökölt az esküvőn és az egyik kirívóbb volt, mint a másik. Az utolsó nap egy izgalmas és egyszerre furcsa ruhában jelent meg, amit büszkén posztolt az Instagram-oldalára is. A ruha semmit nem hagyott a képzeletre, mély dekoltázsa és combfixrészlete túlzásnak hatott egy klasszikus stílusú esküvőn. De, ahogy minden más eseményen, Kim most is úgy öltözött, ahogy akart.

Kim Kardashian öltözete Jeff Bezos esküvőjén

Forrás: Profimedia

Kim Kardashian szinte fehérneműben, Kylie Jenner fehérnek tűnő ruhában, Ellie Goulding diszkógömbként vonultak.

Kattints a képre a galériáért!