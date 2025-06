Kiderült, miért tűnt el a nyilvánosság elől Katalin hercegné: palotai források beszéltek az egészségi állapotáról

Katalin hercegné nem jelent meg az idei Royal Ascoton – noha eredetileg úgy tervezték, hogy férjével, Vilmos herceggel együtt vesz részt az eseményen. A döntés, amit az utolsó pillanatban hoztak meg, meglepte a nyilvánosságot, de szakértők szerint új irányt jelez: Kate Middleton a nyilvános szereplések helyett ismét az egészségét helyezi előtérbe.

Katalin hercegné a Trooping The Colouron június 14-én

Forrás: Profimedia

Katalin hercegné megváltogatja, milyen eseményeken vesz részt

Királyi szakértők szerint a hercegné minden szereplését alapos mérlegelés előzi meg. „Tudjuk, hogy vannak jobb és rosszabb napjai” – mondta Hilary Fordwich, aki hosszú ideje követi a királyi család életét. „Kate maga is jelezte: hallgatnia kell a teste jelzéseire. Még nem gyógyult meg teljesen, ezért minden döntést alaposan megfontol, és nagyon odafigyel magára.”

Fordwich hozzátette: nem szabad meglepődnünk, a jövőben is lesz olyan, hogy váratlanul lemond eseményeket. „A döntései továbbra is felelősségteljesek – ez mindig is így volt.”

A Kensington-palota megerősítette: a hercegné mostantól egyéni mérlegeléssel vállalja a hivatalos szerepléseket. A Royal Ascot például társadalmi eseménynek számít, nem hivatalos kötelezettségnek, így lemondása nem számít rendhagyónak – bár a távolléte mégis szembetűnő volt.

Károly király, Kamilla királyné és Vilmos herceg jelen voltak a rendezvényen – Katalin hercegné azonban otthon maradt. Édesanyja, Carole Middleton ment el helyette.

Ian Pelham Turner, szintén királyi szakértő szerint az időjárás is szerepet játszhatott a döntésben. „Londonban jelenleg kánikula van, a hőmérséklet magasabb, mint a Karib-térségben. Katalin hercegné a kezelések után még érzékeny lehet a nagy melegre, így valószínűleg az orvosai is óvatosságra intették.”

A hercegné márciusban hozta nyilvánosságra, hogy megelőző kemoterápiás kezelést kap, miután egy hasi műtét során rákot diagnosztizáltak nála. A kezelések lezárultak, de Katalin maga is hangsúlyozta: a felépülés hosszú folyamat, és napról napra halad.

A királyi udvarhoz közel álló források is megerősítették: a hercegné most saját szükségleteihez igazítja a szerepléseit. Ez nem gyengeség, hanem egy újfajta hozzáállás, ami talán a jövő királyi generációinak működését is meghatározhatja.