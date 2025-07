Ezért a nyári cipőért rajong Katalin hercegné és Meghan Markle is: így viseld kedvenc darabjukat

Meghan Markle, Diana hercgené és Katalin hercegné öltözködési stílusa ugyan nem egyezik, egyetlen nőicipő-trendben mégis azonos álláspontot képviseltek, és ezt nekünk is el kell ismernünk! Az elmúlt években rengeteg olyan divattrendet láthattunk, amiket a brit királyi család teremtett vagy inspirált, és ez 2025 nyár szezonjában sincs másképp. Ha te is szeretnéd felszítani a belső kékvérű, elit énedet, akkor megmutatjuk a tökéletes női cipőt hozzá!

Diana hercegné és a brit királyi család kedvenc nyári cipője

Forrás: Getty Image

A brit királyi család kedvenc nyári cipője: raffia telitalpú szandál

A telitalpú szandálok 2025-ben hatalmas trendként tértek vissza, bár nem számítanak újdonságnak, hiszen annak idején Diana hercegné is előszeretettel viselte ezt a nyár icipőt, de Katalin hercegnén is többször láthattuk már ezt a típust, de Meghan Markle sem marad ki ebből a trendből. A királyi család tagjai a telitalpú cipő egy raffiás, minimalista verzióját kedvelik, amit te is beépíthetsz a meglévő ruhatáradba.

Összegyűjtöttük a szezon legjobb raffiás telitalpú szandáljait, amiket te is imádni fogsz!

1. zara.com JUTA ÉKTALPU CIPŐ 16.995 Ft, 2. zalando.hu Bata Fűzős magas sarkú cipők - nude 10 390 Ft, 3. answear.hu U.S. Polo Assn. espadrilles STEFY 21990 Ft, 4. aboutyou.hu Bershka Csokoládé Bershka Ujjelválasztó-pántos szandál 12990 Ft, 5. zalando.hu PULL&BEAR Magas sarkú cipők - black 16995 Ft

