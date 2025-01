Cowboystílus: a divatrajongók idei kedvencei a Yellowstone ihletésű darabok

Cowboystílus, az idei tavasz legnagyobb divattrendje. A kifutókon már évekkel ezelőtt is dübörgött a country lazasága, több tervező is a western elemeire alapozta a kollekcióját. Nem mellesleg olyan sztárok is rajonganak a Yellowstone ihletésű darabokért, mint Beyoncé, Lana Del Rey, Kelly Reilly és persze maga Kevin Costner. Ki gondolta volna?

Cowboystílus: idén tavasszal légy te a legstílusosabb cowgirl

Forrás: Shutterstock

Cowboystílus: engedd, hogy elvarázsoljon a Vadnyugat világa!

A cowboystílus egyesíti a kényelmet, a funkcionalitást és az egyediséget, miközben egy semmivel sem összehasonlítható megjelenést és szabadságvágyat biztosít viselőjének. Szóval, ha kedveled a kockás ingeket, a koptatott farmert, a rojtos cuccokat és az olyan stílusos kiegészítőket, mint a csatos övek, a westerncsizmák, na meg a széles karimájú kalapok, akkor bizony az idei tavasz egyik nagy trendjét egyszerűen imádni fogod!

Íme 5 dolog, amit átvehetünk a Yellowstone sorozat karaktereitől tavasszal.

1. Bőrdzsekik és kabátok

A bőrdzseki egy alapdarab a cowgirl- és cowboystílusban, ami tökéletesen viselhető a hűvösebb tavaszi napokon is, ráadásul minden összeállítással remekül kombinálható. A bőr nemcsak szél- és esőálló, hanem vagány és klasszikus megjelenést is biztosít. Különösen jól mutat a színes, nőies kiegészítőkkel. A klasszikus feketénél lágyabb hatást kelt, ha idén a barna vagy a bézs mellett teszed le a voksod.

Ár: 6.895 Ft

Forrás: sinsay

2. Rojtok minden mennyiségben: a feltűnő részletek

A rojtos részletek a cowboydivat egyik legmeghatározóbb eleme. Tavasszal különösen jól mutatnak a laza, lenge stílusú, akár virágos ruhákon, kabátokon és persze a legtrendibb, nagy méretű táskákon. Ez a stílus hozzáad egy kis vagányságot, kacérságot, frissességet és lendületet a megjelenésedhez. Tavasszal bátran kombináld olyan csajos kiegészítőkkel, mint egy szép öv, egy kényelmes magassarkú, balerina vagy épp egy különleges színű kabát.

Ár: 23.490 Ft

Forrás: answear.hu

3. Koptatott farmerek: a laza megjelenés kulcsa

A tavasz egyik legpraktikusabb darabja a koptatott farmer. Az eleinte munkásruhaként hordott farmernadrág később a szabadság és a lázadás jelképe lett, mára hétköznapi viseletté szelídült. A magas derekú, enyhén bővülő nadrágok kényelmesek és sokoldalúak, miközben megőrzik a cowboyhatást. Kombinálhatjuk őket egyszerű pólóval vagy egy elegáns blúzzal, hogy egyensúlyt teremtsünk a kényelem és az elegancia között.