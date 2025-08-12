Visszatértek az élénk színek, a rikító minták, a haspólók és strandpapucsok - a maximalizmus 2025 nyarán újra menő

A 2020-as éveket a minimalista ruhák uralták. Minél egyszerűbb, letisztultabb, annál jobb. Az előző években ezek a darabok kezdtek új köntösben megjelenni, míg nem elértünk 2025-ig, ami az élénk színek, absztrakt minták, rétegezett ruhák, csillogás éve. Ez a divat jellemzi már a kifutókat is. Olyan nagy márkák mutattak be kreációkat ebben a stílusban, mint a Versace, Yves Saint Laurent vagy a Valentino. A maximalizmus, azaz Y2K, még az eddiginél is feltűnőbb darabokkal tért vissza. Az irányzat a „több a jobb” elven indult el, amely szerint nincs olyan, hogy túl harsány vagy túl sok.
Unod már a bézs ruhadarabokat? Akkor jó hírünknvan számodra! A pasztell színeket felváltották az élénk színek. A 2025-ös trendekben a sárga, a púderrózsaszín, a menta, a burgundi, a neon és a türkiz hódít - minél vibrálóbb, annál csodásabb!
Virágok, pillangók, csillagok, pöttyök, kavargó grafikai elemek, szürreális geometria: ezek mind olyan minták, amelyekkel ma az utcára kilépve találkozhatunk. Legyen szó pólókról, nadrágokról, sapkákról, dresszekről. Ma már nem lehet melléfogni a túldíszített darabokkal!
Egy trend, amiben nem köszönnek vissza az élénk színek és minták. Mindössze egy felirat - lehet sokatmondó vagy éppen jelentés nélküli, vicces, sértő és értelmetlen is. Nem számít semmi, csak a stílus! A TikTokon is egyre felkapottabbak semmitmondó feliratú pólók, a felhasználók pedig imádják ezeket.
Egyre több helyen találkozhatunk az ikonikus flip-flop papucsokkal, amelyek a 2000-es évek sztárjai voltak. Utcán, éttermekben, bárokban is viselhetőek ezek a lábbelik, most nem ciki ilyet hordani. Ezek a lapos, ám látványos papucsok számos verzióban térnek vissza. Ennek a darabnak az újragondolt debütálása a legmegosztóbb.
A farmer, amelyet sokáig mindenki utált. A skinny nadrágok korszaka úgy tűnik végleg vagy legalábbis egy időre lezárult. Most az alacsony derekú, széles szárú változatok divatosak újra, amelyről mindenkinek a korai Britney Spears jut eszébe. Mintákkal, strasszokkal még inkább fel lehet dobni ezeket.
A bandana régen Axl Rose egyik kedvenc kiegészítője volt, majd később egyre többen kezdték el hordani. Manapság már nemcsak a fejre kötve jelenhet meg ez a kiegészítő, hanem népszerű női felsőként is vagy sálként, de táskára kötve is.
A halászsapkák is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ez a trend egészen a 90-es évektől a 2000-es évekig kitartott és most újra találkozhatunk vele.
A testpozitivitás a maximalizmus elengedhetetlen darabja és ennek fényében bárki viselheti. Lehet pántos, rövid ujjú, hosszú ujjú, váll nélküli - bármilyen, amit el tudsz képzelni!
A Z generáció tagjai már nem szeretnének beolvadni a tömegbe. Az motiválja őket, hogy minél egyedibbek legyenek, megnézzék őket az utcán. A legújabb trendek szerint pedig a divatnak nem kell megmaradnia a kifutón: a hétköznapi emberek életében is visszaköszönhet napi szinten. Úgy vélik, ez az a stílus, ami a leginkább elhozza a szabadságot, az önkifejezést.
