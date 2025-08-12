Visszatértek az élénk színek, a rikító minták, a haspólók és strandpapucsok - a maximalizmus 2025 nyarán újra menő

A 2020-as éveket a minimalista ruhák uralták. Minél egyszerűbb, letisztultabb, annál jobb. Az előző években ezek a darabok kezdtek új köntösben megjelenni, míg nem elértünk 2025-ig, ami az élénk színek, absztrakt minták, rétegezett ruhák, csillogás éve. Ez a divat jellemzi már a kifutókat is. Olyan nagy márkák mutattak be kreációkat ebben a stílusban, mint a Versace, Yves Saint Laurent vagy a Valentino. A maximalizmus, azaz Y2K, még az eddiginél is feltűnőbb darabokkal tért vissza. Az irányzat a „több a jobb” elven indult el, amely szerint nincs olyan, hogy túl harsány vagy túl sok.

Ami 25 évvel ezelőtt divat volt, 2025-ben újra az

Forrás: Shutterstock

A régi-új-divat fő irányvonalai

Élénk színű szettek

Unod már a bézs ruhadarabokat? Akkor jó hírünknvan számodra! A pasztell színeket felváltották az élénk színek. A 2025-ös trendekben a sárga, a púderrózsaszín, a menta, a burgundi, a neon és a türkiz hódít - minél vibrálóbb, annál csodásabb!

Minél vibrálóbb, annál csodásabb

Forrás: Getty Images Europe

Absztrakt minták

Virágok, pillangók, csillagok, pöttyök, kavargó grafikai elemek, szürreális geometria: ezek mind olyan minták, amelyekkel ma az utcára kilépve találkozhatunk. Legyen szó pólókról, nadrágokról, sapkákról, dresszekről. Ma már nem lehet melléfogni a túldíszített darabokkal!

Anna Wintour nemcsak virágos mintájú és élénk színű ruhában diktálja a divatot

Forrás: Getty Images Europe

Feliratos pólók

Egy trend, amiben nem köszönnek vissza az élénk színek és minták. Mindössze egy felirat - lehet sokatmondó vagy éppen jelentés nélküli, vicces, sértő és értelmetlen is. Nem számít semmi, csak a stílus! A TikTokon is egyre felkapottabbak semmitmondó feliratú pólók, a felhasználók pedig imádják ezeket.

A magyarok kedvence, Palvin Barbi a 2000-es éveket idéző feliratos pólóban

Forrás: Getty Images Europe

Flip-flop

Egyre több helyen találkozhatunk az ikonikus flip-flop papucsokkal, amelyek a 2000-es évek sztárjai voltak. Utcán, éttermekben, bárokban is viselhetőek ezek a lábbelik, most nem ciki ilyet hordani. Ezek a lapos, ám látványos papucsok számos verzióban térnek vissza. Ennek a darabnak az újragondolt debütálása a legmegosztóbb.

Madison Fisher egy magassarkú, ezüst színű flip-flop papucsot választott

Forrás: FilmMagic

Alacsony derekú, széles szárú farmerek

A farmer, amelyet sokáig mindenki utált. A skinny nadrágok korszaka úgy tűnik végleg vagy legalábbis egy időre lezárult. Most az alacsony derekú, széles szárú változatok divatosak újra, amelyről mindenkinek a korai Britney Spears jut eszébe. Mintákkal, strasszokkal még inkább fel lehet dobni ezeket.