2025. aug. 12., kedd

Visszatértek az élénk színek, a rikító minták, a haspólók és strandpapucsok - a maximalizmus 2025 nyarán újra menő

Y2K divat kifutó
Shutterstock - Debby Wong
divat Y2K megosztó stílus maximalizmus
Gyüre Bernadett
2025.08.12.
Leáldozóban van a „kevesebb néha több” trend? 2025 nyara visszahozta a mintákat, a csillogást, a színeket, ám sokkal tudatosabb módon. A maximalizmus divatja nem káosz, hanem megosztó önkifejezés.

A 2020-as éveket a minimalista ruhák uralták. Minél egyszerűbb, letisztultabb, annál jobb. Az előző években ezek a darabok kezdtek új köntösben megjelenni, míg nem elértünk 2025-ig, ami az élénk színek, absztrakt minták, rétegezett ruhák, csillogás éve. Ez a divat jellemzi már a kifutókat is. Olyan nagy márkák mutattak be kreációkat ebben a stílusban, mint a Versace, Yves Saint Laurent vagy a Valentino. A maximalizmus, azaz Y2K, még az eddiginél is feltűnőbb darabokkal tért vissza. Az irányzat a „több a jobb” elven indult el, amely szerint nincs olyan, hogy túl harsány vagy túl sok. 

Divat 2025-ben
Ami 25 évvel ezelőtt divat volt, 2025-ben újra az
Forrás: Shutterstock

A régi-új-divat fő irányvonalai

Élénk színű szettek

Unod már a bézs ruhadarabokat? Akkor jó hírünknvan számodra! A pasztell színeket felváltották az élénk színek. A 2025-ös trendekben a sárga, a púderrózsaszín, a menta, a burgundi, a neon és a türkiz hódít - minél vibrálóbb, annál csodásabb! 

PARIS, FRANCE - JULY 09: Gessica Kayane wears a bright yellow one-shoulder ruched mini dress with a knotted draped side panel, long black opera gloves, sheer black tights, large crystal drop earrings, and a sleek red-toned slicked-back bun outside Balenciaga show during the Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 as part of Paris Fashion Week on July 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images)
Minél vibrálóbb, annál csodásabb
Forrás: Getty Images Europe

Absztrakt minták

Virágok, pillangók, csillagok, pöttyök, kavargó grafikai elemek, szürreális geometria: ezek mind olyan minták, amelyekkel ma az utcára kilépve találkozhatunk. Legyen szó pólókról, nadrágokról, sapkákról, dresszekről. Ma már nem lehet melléfogni a túldíszített darabokkal!

Anna Wintour élénk színekben
Anna Wintour nemcsak virágos mintájú és élénk színű ruhában diktálja a divatot
Forrás: Getty Images Europe

Feliratos pólók

Egy trend, amiben nem köszönnek vissza az élénk színek és minták. Mindössze egy felirat - lehet sokatmondó vagy éppen jelentés nélküli, vicces, sértő és értelmetlen is. Nem számít semmi, csak a stílus! A TikTokon is egyre felkapottabbak semmitmondó feliratú pólók, a felhasználók pedig imádják ezeket.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Barbara Palvin is seen wearing rectangular black sunglasses, a white shirt, a cropped white tank top with a dark blue printed quote “About fucking time!“ from Stella McCartney, and a beige mini skirt with decorative seams and two large front pockets before the Stella McCartney Womenswear Spring/Summer 2025 Show as part of Paris Fashion Week on September 30, 2024, in Paris, France. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A magyarok kedvence, Palvin Barbi a 2000-es éveket idéző feliratos pólóban
Forrás: Getty Images Europe

Flip-flop

Egyre több helyen találkozhatunk az ikonikus flip-flop papucsokkal, amelyek a 2000-es évek sztárjai voltak. Utcán, éttermekben, bárokban is viselhetőek ezek a lábbelik, most nem ciki ilyet hordani.  Ezek a lapos, ám látványos papucsok számos verzióban térnek vissza. Ennek a darabnak az újragondolt debütálása a legmegosztóbb.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 13: Madison Fisher arrives at the Los Angeles Premiere Of Paramount Pictures “Smurfs” at Paramount Pictures Studios on July 13, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)
Madison Fisher egy magassarkú, ezüst színű flip-flop papucsot választott
Forrás: FilmMagic

Alacsony derekú, széles szárú farmerek

A farmer, amelyet sokáig mindenki utált. A skinny nadrágok korszaka úgy tűnik végleg vagy legalábbis egy időre lezárult. Most az alacsony derekú, széles szárú változatok divatosak újra, amelyről mindenkinek a korai Britney Spears jut eszébe. Mintákkal, strasszokkal még inkább fel lehet dobni ezeket.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Sydney Sweeney is seen in Gramercy Park on May 04, 2024 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
Sydney Sweeney 2000-es éveket idéző farmert húzott
Forrás: GC Images

Bandana

A bandana régen Axl Rose egyik kedvenc kiegészítője volt, majd később egyre többen kezdték el hordani. Manapság már nemcsak a fejre kötve jelenhet meg ez a kiegészítő, hanem népszerű női felsőként is vagy sálként, de táskára kötve is.

PARIS, FRANCE - MAY 07: Alba Garavito Torre wears long, straight brown hair with a middle part, dark pink lipstick and defined brows. Black square sunglasses by Ray-Ban are styled with a navy printed scarf tied around the neck and gold hoop earrings. A navy and beige striped cardigan with wool ties by Frambua is paired with white wide-leg pants. This is a mid shot, during a street style fashion photo session, on May 07, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A bandana sálként is mutatós
Forrás: Getty Images Europe

Bucket hat, azaz halászsapka

A halászsapkák is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ez a trend egészen a 90-es évektől a 2000-es évekig kitartott és most újra találkozhatunk vele.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 21: Anne Hathaway is seen on the set of "The Devil Wears Prada 2" in Chelsea on July 21, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Anne Hathaway a 2000-es éveket idéző ruháját egy halászsapkával dobta fel
Forrás: GC Images

Haspóló

A testpozitivitás a maximalizmus elengedhetetlen darabja és ennek fényében bárki viselheti. Lehet pántos, rövid ujjú, hosszú ujjú, váll nélküli - bármilyen, amit el tudsz képzelni!

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 16: Hailey Bieber is seen on June 16, 2023 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images )
Hailey Bieber egyik kedvenc ruhadarabja a haspóló
Forrás: GC Images

Miért tért vissza a maximalizmus?

A Z generáció tagjai már nem szeretnének beolvadni a tömegbe. Az motiválja őket, hogy minél egyedibbek legyenek, megnézzék őket az utcán. A legújabb trendek szerint pedig a divatnak nem kell megmaradnia a kifutón: a hétköznapi emberek életében is visszaköszönhet napi szinten. Úgy vélik, ez az a stílus, ami a leginkább elhozza a szabadságot, az önkifejezést. 

