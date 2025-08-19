Sneakerek divatos változatban – milyen fazonokat és színeket viselünk idén?

Egy jól megválasztott sneaker képes feldobni akár egy klasszikus kosztümöt, egy laza farmeres szettet vagy egy romantikus nyári ruhát is. Nem véletlen, hogy a divatvilág minden szezonban újraértelmezi, milyen színekben, anyagokban és fazonokban jelenik meg ez az ikonikus lábbeli.

Milyen fazonok hódítanak az idei szezonban?

A divattrendek alapján idén a chunky, vastag talpú sneakerek mellett a letisztult, minimalista vonalvezetésű modellek is előtérbe kerülnek. A retro hatású darabok – amelyek a 80-as és 90-es évek sportcipőinek hangulatát idézik – szintén erősen visszatértek, gyakran modern színekkel és új anyagkombinációkkal. A magasított szárú változatok az őszi-téli szezonban különösen kedveltek, míg a könnyű vászonból készült sneakerek a tavaszi-nyári időszak legjobbjai közé tartoznak. Az üzletek polcain és az online felületeken egyaránt megtalálható a klasszikus és a trendi stílus is, így mindenki személyre szabhatja a választását a saját életstílusához. A tervezők egyre inkább kísérleteznek új anyagfajtákkal, például újrahasznosított textilekkel és innovatív talpmegoldásokkal, amelyek a fenntarthatóságot is erősítik. Emellett a fazonok között megjelentek a hibrid megoldások is, amelyek ötvözik a sportos kényelmet a városi eleganciával.

Fotó: ccc.eu/hu

Színek, amelyek idén meghatározzák a sneaker-divatot

A fehér továbbra is a legnagyobb klasszikus, amely minden outfittel jól kombinálható, de mellette egyre népszerűbbek a pasztell árnyalatok és a földszínek. A bátor színpárosítások – élénk piros, kék vagy neon részletek – frissebb, fiatalosabb hatást keltenek. A metálfényű, irizáló felületek pedig modern, futurisztikus karaktert adnak a cipőknek. Érdemes figyelni a részletekre is: a színes fűzők, a kontrasztos talpak és az apró dekorációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sneaker különleges, személyre szabott kiegészítővé váljon. Ha inspirációra vágysz, fedezd fel a kedvencedet a CCC sneaker modellek repertoárjában, ahol a sokféle szín és forma egytől-egyig az aktuális szezon trendjeit tükrözi.