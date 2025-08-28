Kövérít? Összenyom? Zsiráfnak tűnsz benne? — Ennek most vége: találd meg az alkatodhoz a tökéletes farmert

A farmer sosem megy ki a divatból, mivel praktikus, kényelmes és bármilyen alkalomhoz fel lehet venni, így érdemes több darabot is beszerezni belőle. A divattervezők éppen ezért minden szezonban előállnak új szabásokkal, színekkel és koptatási technikákkal, de ez önmagában nem elég. Olyan farmert kell választani, ami passzol a testalkathoz. Segítünk.

Segítünk kiválasztani melyik farmer illik az alakodhoz

Forrás: Getty Images Europe

Milyen farmer illik hozzám?

1. Homokóra alkat

Abban az esetben, ha a vállad és a csípőd nagyjából egyformán széles, a derekad pedig vékony, akkor azon szerencsések közé tartozol, akiket homokóra alkattal áldott meg a sors. A legpraktikusabb ebben az esetben, ha olyan farmert keresel, ami magasderekú, testhez simul, így kiemeli ki a derekadat és kényelmes lesz a csípő és a comb tájékán is.

A skinny és a slim fit farmerek mutatnak rajtad a legjobban, de ha feldobnád, akkor a kis lyukakkal és ráncolásokkal díszített modellek is divatosak.

Slim fit farmer, 21.000 ft

Forrás: H&M

2. Körte alkat

A körte alkatnál a legfontosabb cél, hogy az arányok kiegyensúlyozódjanak, mivel a csípő szélesebb a vállnál. A világos színű farmerekkel nem sikerül elérni a kívánt hatást, így inkább a sötétebb darabokhoz kell nyúlni, mert ezek optikailag nyújtják a lábadat.

Magasderekú, sötét farmer 4.595 ft

Forrás: sinsay-com

3. Alma alkat

Ennél az alaknál az lesz a cél, hogy a lábakat emeljük ki, mivel a derék általában szélesebb, míg a csípő keskenyebb. Ahhoz, hogy ki tudjuk egyensúlyozni az arányokat az a legjobb, ha egyenes vagy alul kicsit bővülő szárú farmert választunk.

Próbáld meg elkerülni a túl szűk derékrészt és helyette válassz egy enyhén rugalmas anyagból készült, közepes derekú darabot!

Közepes derekú nadrág, 16.995 ft

Forrás: zara-com.

4. Téglalap alkat

Ha a váll és a csípő egyforma szélességű és a derék kevésbé látható, akkor beszélhetünk téglalap alkatról, ahol az a lényeg, hogy optikailag formáljuk és emeljük ki a derékvonalat. Ehhez az kell, hogy magasderekú, övvel is kombinálható farmert válassz, ami segít kialakítani a derékvonalat.

A bootcut, straight vagy skinny farmerek is jól állnak és egy kis rétegzéssel, anyagbegyűrődéssel kombinált darabok még játékosabb hatást érnek el.

Bootcut farmer, 12.595 ft

Forrás: reserved-com

5. Fordított háromszög alkat

Akkor van valakinek fordított háromszög alakja, ha a váll szélesebb, mint a csípő és ebben az esetben is az a lényeg, hogy optikailag kiegyensúlyozzuk a felsőtestet. A magasabb derék segít abban, hogy a teljes sziluett harmonikusabbnak tűnjön és a színek kontrasztja tovább erősíti az arányokat, így erre is érdemes odafigyelni.