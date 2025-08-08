A platformos tangapapucs visszatért – Újra hódít a ’90-es évek ikonikus cipője

A divat egyik legizgalmasabb tulajdonsága, hogy állandóan újraértelmezi önmagát – és gyakran a múltból merít inspirációt. Most épp a '90-es évek egyik legmegosztóbb, mégis legkedveltebb cipőfazonja tért vissza: a platformos papucs. A trenddiktálók újra felfedezték ezt a kényelmes és látványos darabot, amit egykor olyan stílusikonok viseltek, mint Jennifer Aniston, Paris Hilton vagy Jessica Alba. Most pedig itt az idő, hogy te is leporold a régi kedvencet – vagy beszerezz egy új verziót!

A platformos papucs visszatért!

Forrás: Getty Images Europe

Platformos papucs divattrend

A 90-es években olyan nagy ikonok hordták, mint Jennifer Aniston, Jessica Alba, Paris Hilton és még sokan mások. Egy jó fekete, platformos tangapapucs akkoriban egy igazi alapdarabnak számított. Bár a platform cipők néhány éve már visszatértek a divat körforgásába, a gumipapucsok csak most, 2025 nyarán robbantak be újra a köztudatba – méghozzá nem is akárhogyan. A trend előszelét már tavasz végén érezni lehetett, de a nyárra egyértelművé vált: a platformos tangapapucs újra cool. A legnagyobb divatmárkák kollekcióiban sorra bukkannak fel ezek darabok, az influenszerek pedig le sem veszik őket magukról – legyen szó városi sétáról, strandolásról vagy egy fesztivál outfitről.

Így viseld a platformos tangapapucsot – 6 stílustipp

Maxiszoknyával vagy midiszoknyával: telitalálat a '90-es évek hangulatához, főleg egy laza top vagy oversize ing mellett.

Válassz színt tudatosan: egy fekete vagy bézs darab szinte minden szettel működik, de ha merészebb vagy, jöhet a pink vagy a limezöld is.

Minimalistáknak: egy letisztult, enyhén díszített fazon tökéletes egy monokróm outfithez.

Kombináld rövidnadrággal és fehér pólóval: a nyári hétköznapok tökéletes uniformisa.

Ne feledkezz meg a pedikűrről: a nyitott lábbeli mellé ápolt körmök dukálnak.

Strandra vagy városba is tökéletes: könnyű, kényelmes, és elég divatos ahhoz, hogy akár egy városi programon is megállja a helyét.

Összegyűjtöttük a szezon legjobb platfromos tangapapucsait!