Így viselik ősszel a capri nadrágot a legdivatosabb francia nők

kaprinadrág, francia nők, nadrág
Getty Images Europe - Edward Berthelot
divattrend capri francia nadrág
Stílustippjeinkkel megmutatjuk, hogy hordd a capri nadrágot az őszi divathoz illően. Vedd elő a kedvenc alapdarabjaidat, és merülj el a kifinomult divattrendben!

A capri nadrág a francia nők stílusának kedvence az átmeneti időjárásban. Ez a háromnegyedes fazon a testre szabott sziluettjével minden alkatnak kifinomult megjelenést kölcsönöz. Most megmutatjuk, hogyan viselheted divatdiktátor módjára!

capri nadrág
Így viselik a francia divatban a capri nadrágot!
Forrás: Getty Images Europe

Stílustippek a női capri nadrághoz

Az őszi divattrend eléréséhez a minimalista alapdarabokat kell megfelelően kombinálni. A capri a letisztult és átgondolt szettekben érvényesül stílusosan. Elsősorban maradj az alapszíneknél és a földszíneknél, hiszen ezekhez lesz a legkönnyebb más ruhadarabokat párosítani. 

Ha a te női nadrág kollekciódból is hiányzik még a capri, ezektől az outfit ötletektől te is akarsz majd egyet!

női capri nadrág
Egy ízig-vérig francia outfit
Forrás: Getty Images Europe

Ennél a szettnél egy klasszikus fekete, öltönynadrághoz hasonlító caprit láthatsz, amelyet viselője egy szűkített, hangsúlyos vállú, fekete blézerrel párosított. A monokróm összeállítást élénk piros cipővel és nyakkendővel tette még izgalmasabbá. Ebből is látszik, milyen nagy ereje van a kiegészítőknek, hiszen a derékon elhelyezett, fűzőre hasonlító öv is csak fokozza a szett összhatását. Ha a francia nők stílusát akarod elérni, akkor egy testre szabott blézerre lesz szükséged, ami enyhén válltöméses, illetve egy klasszikus, oldalt sliccelt capri nadrágra.

női nadrág
A pöttyös minta 2025 divatjának az abszolút kedvence
Forrás: Getty Images Europe

Ne riadj meg a mintáktól és a színektől sem! Itt is egy monokróm szettet láthatsz, amit ismét egy kis pirossal dobtak fel, de az outfit fő fókusza a pöttyös mintán van. A pöttyös divattrend 2025 egyik legmeghatározóbb irányzata, és az őszi divatban továbbra is hangsúlyos marad. Egy pöttyös vagy állatmintás capri nadrággal az olyan egyszerű darab is különleges lesz, mint a fehér póló vagy a fekete garbó.

farmer capri nadrág
Ilyen egy laza farmer capri nadrág.
Forrás: Getty Images North America

Ha létezik modern Carrie Bradshaw outfit, akkor ez az! A capri nadrág nemcsak üzleties lehet, de laza és enyhén sportos is. Ha számodra túl sok az öltönynadrág anyaga, akkor válassz egy farmer caprit, ami könnyedséget visz a megjelenésedbe. Itt egy rövid fehér pólóval és mellénnyel párosították, amitől lazán elegáns hatást értek el. A capri nadrágok lehetnek alacsony és magas derekúak is, így a személyes preferenciádnak megfelelően tudsz fazont választani.

Natalia Verza, capri nadrág
Ilyen egy sportos capri nadrág.
Forrás: Getty Images Europe

Ha az előzőnél is sportosabb megjelenésre vágysz, akkor párosítsd a farmer caprit egy laza pulóverrel és egy bőrdzsekivel. Itt a fekete bőrmellény vagy kabát adhatja meg azt a pluszt, amitől az outfit, slamposból ikonikus lesz. Ahogy eddig megfigyelhetted, a capri nadrágot leggyakrabban balerina cipőkkel vagy magassarkúval viselik a francia nők. 

Mindegy, hogy milyen a személyes stílusod, mert a sokoldalú capri nadrágot könnyed saját ízlésedhez alakíthatod. 

