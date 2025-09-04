Így viselik ősszel a capri nadrágot a legdivatosabb francia nők

A capri nadrág a francia nők stílusának kedvence az átmeneti időjárásban. Ez a háromnegyedes fazon a testre szabott sziluettjével minden alkatnak kifinomult megjelenést kölcsönöz. Most megmutatjuk, hogyan viselheted divatdiktátor módjára!
Az őszi divattrend eléréséhez a minimalista alapdarabokat kell megfelelően kombinálni. A capri a letisztult és átgondolt szettekben érvényesül stílusosan. Elsősorban maradj az alapszíneknél és a földszíneknél, hiszen ezekhez lesz a legkönnyebb más ruhadarabokat párosítani.
Ha a te női nadrág kollekciódból is hiányzik még a capri, ezektől az outfit ötletektől te is akarsz majd egyet!
Ennél a szettnél egy klasszikus fekete, öltönynadrághoz hasonlító caprit láthatsz, amelyet viselője egy szűkített, hangsúlyos vállú, fekete blézerrel párosított. A monokróm összeállítást élénk piros cipővel és nyakkendővel tette még izgalmasabbá. Ebből is látszik, milyen nagy ereje van a kiegészítőknek, hiszen a derékon elhelyezett, fűzőre hasonlító öv is csak fokozza a szett összhatását. Ha a francia nők stílusát akarod elérni, akkor egy testre szabott blézerre lesz szükséged, ami enyhén válltöméses, illetve egy klasszikus, oldalt sliccelt capri nadrágra.
Ne riadj meg a mintáktól és a színektől sem! Itt is egy monokróm szettet láthatsz, amit ismét egy kis pirossal dobtak fel, de az outfit fő fókusza a pöttyös mintán van. A pöttyös divattrend 2025 egyik legmeghatározóbb irányzata, és az őszi divatban továbbra is hangsúlyos marad. Egy pöttyös vagy állatmintás capri nadrággal az olyan egyszerű darab is különleges lesz, mint a fehér póló vagy a fekete garbó.
Ha létezik modern Carrie Bradshaw outfit, akkor ez az! A capri nadrág nemcsak üzleties lehet, de laza és enyhén sportos is. Ha számodra túl sok az öltönynadrág anyaga, akkor válassz egy farmer caprit, ami könnyedséget visz a megjelenésedbe. Itt egy rövid fehér pólóval és mellénnyel párosították, amitől lazán elegáns hatást értek el. A capri nadrágok lehetnek alacsony és magas derekúak is, így a személyes preferenciádnak megfelelően tudsz fazont választani.
Ha az előzőnél is sportosabb megjelenésre vágysz, akkor párosítsd a farmer caprit egy laza pulóverrel és egy bőrdzsekivel. Itt a fekete bőrmellény vagy kabát adhatja meg azt a pluszt, amitől az outfit, slamposból ikonikus lesz. Ahogy eddig megfigyelhetted, a capri nadrágot leggyakrabban balerina cipőkkel vagy magassarkúval viselik a francia nők.
Mindegy, hogy milyen a személyes stílusod, mert a sokoldalú capri nadrágot könnyed saját ízlésedhez alakíthatod.
