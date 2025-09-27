Milyennek kéne lennie egy nőnek a férfiak szerint? — Az ellentmondásos elvárások nyomában

A mai szépségideál nem a valóságból jön. Inkább a közösségi oldalakból, reklámokból, filmekből és videóklipekből összeollózott tökéletességillúzió. És mi, férfiak, gyakran úgy viselkedünk, mintha ezek a torz, egymásnak is ellentmondó elvárások a normalitás részei lennének. Íme néhány kedvenc példám.

Biztos, hogy a férfiaknak kell megmondaniuk, milyen elvárásoknak feleljenek meg a nők?

Forrás: Shutterstock

1. „Légy természetes” – ez az elvárás, de közben nézz ki úgy, mint aki most lépett le egy újság címlapjáról

Azt mondjuk, nem szeretjük a túl sok sminket. Aztán amikor egy lány valóban smink nélkül érkezik, megkérdezzük: „Minden rendben? Olyan sápadtnak tűnsz”. A valóság az, hogy nem a természetesség tetszik, hanem az, amit annak hiszünk. És ez óriási különbség. A szakértők szerint ezek a torz elvárások nemcsak a nők önképét rombolják, hanem a párkapcsolat minőségét is. Mert ha valaki nem tud önmaga lenni a párja mellett, akkor meg ette a fene az egész kapcsolatot.

Légy természetes(ebb)

Forrás: Shutterstock

2. „Ne öltözz kihívóan” – de a miniszoknyás lány után azért megfordulunk

Sokan mondjuk, hogy az elegancia a legszexibb. Aztán jön a nyár, és a figyelmünk máris másfelé kalandozik. Nem feltétlenül akarunk megbántani senkit – csak nem mindig vagyunk tudatában annak, milyen üzeneteket közvetítünk. Arról nem is beszélve, hogy néha mi is megzavarodunk az ösztönök és az elvi álláspont között.

Túl kihívó vagy...

Forrás: Shutterstock

3. „Szeresd magad” – de ha túl sok képet posztolsz, az már „önimádat”

Egy magabiztos nő vonzó. Kivéve, ha túl sokat posztol magáról. Akkor jönnek a megjegyzések: „Biztos, figyelemre vágyik”, „Önbizalomhiányos”. Holott lehet, hogy csak épp jól érezte magát a bőrében, és ezt meg akarta osztani másokkal is. Közülünk pedig sokan nem tudják elviselni, ha egy nő nem csak nekünk akar tetszeni, hanem magának is.

„Önimádó vagy? ”

Forrás: Shutterstock

4. „Legyél önazonos” – de felelj meg az elvárásaimnak

Ha szereted a tested, elfogadod a hibáidat, felvállalod a stílusodat – az elvileg tiszteletet érdemel. De ha ez nem esik egybe azzal, amit mi szépnek látunk, akkor jön a belső feszültség. Miért? Mert azt szeretnénk, hogy egy nő olyan legyen, mint az, akit a képernyőn látunk – nem olyan, mint aki szembejön velünk az utcán.