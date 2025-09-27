Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Milyennek kéne lennie egy nőnek a férfiak szerint? — Az ellentmondásos elvárások nyomában

Shutterstock - Ekaterina Jurkova
önkép stílus
Csére Erik
2025.09.27.
„Imádom a természetes nőket” – mondjuk mi, férfiak. Majd kifejtjük, hogy mennyire zavarnak minket a társadalmi elvárások. Aztán nap mint nap olyan lányok képeit nézegetjük az Instagramon, akik tökéletes domborulatokkal rendelkeznek, és akiknek a „természetes hatást” a profi smink, a szűrők, fények és legalább 3 kozmetikai termék adja. Rendkívül sok elvárásunk van, de akkor mégis, hogyan is kell kinéznie egy igazi nőnek?

A mai szépségideál nem a valóságból jön. Inkább a közösségi oldalakból, reklámokból, filmekből és videóklipekből összeollózott tökéletességillúzió. És mi, férfiak, gyakran úgy viselkedünk, mintha ezek a torz, egymásnak is ellentmondó elvárások a normalitás részei lennének. Íme néhány kedvenc példám.

elvárások, ideális nő
Biztos, hogy a férfiaknak kell megmondaniuk, milyen elvárásoknak feleljenek meg a nők?
Forrás: Shutterstock

1. „Légy természetes” – ez az elvárás, de közben nézz ki úgy, mint aki most lépett le egy újság címlapjáról

Azt mondjuk, nem szeretjük a túl sok sminket. Aztán amikor egy lány valóban smink nélkül érkezik, megkérdezzük: „Minden rendben? Olyan sápadtnak tűnsz”. A valóság az, hogy nem a természetesség tetszik, hanem az, amit annak hiszünk. És ez óriási különbség. A szakértők szerint ezek a torz elvárások nemcsak a nők önképét rombolják, hanem a párkapcsolat minőségét is. Mert ha valaki nem tud önmaga lenni a párja mellett, akkor meg ette a fene az egész kapcsolatot.

elvárás
Légy természetes(ebb)
Forrás: Shutterstock

2. „Ne öltözz kihívóan” – de a miniszoknyás lány után azért megfordulunk

Sokan mondjuk, hogy az elegancia a legszexibb. Aztán jön a nyár, és a figyelmünk máris másfelé kalandozik. Nem feltétlenül akarunk megbántani senkit – csak nem mindig vagyunk tudatában annak, milyen üzeneteket közvetítünk. Arról nem is beszélve, hogy néha mi is megzavarodunk az ösztönök és az elvi álláspont között.

elvárás
Túl kihívó vagy...
Forrás: Shutterstock

3. „Szeresd magad” – de ha túl sok képet posztolsz, az már „önimádat”

Egy magabiztos nő vonzó. Kivéve, ha túl sokat posztol magáról. Akkor jönnek a megjegyzések: „Biztos, figyelemre vágyik”, „Önbizalomhiányos”. Holott lehet, hogy csak épp jól érezte magát a bőrében, és ezt meg akarta osztani másokkal is. Közülünk pedig sokan nem tudják elviselni, ha egy nő nem csak nekünk akar tetszeni, hanem magának is.

elvárás
„Önimádó vagy? ”
Forrás: Shutterstock

4. „Legyél önazonos” – de felelj meg az elvárásaimnak

Ha szereted a tested, elfogadod a hibáidat, felvállalod a stílusodat – az elvileg tiszteletet érdemel. De ha ez nem esik egybe azzal, amit mi szépnek látunk, akkor jön a belső feszültség. Miért? Mert azt szeretnénk, hogy egy nő olyan legyen, mint az, akit a képernyőn látunk – nem olyan, mint aki szembejön velünk az utcán.

elvárás
„Legyen saját stílusod!”
Forrás: Shutterstock

5. „Szeresd a pizzát, de legyen lapos a hasad”

A legtöbb férfi egy olyan lányt szeretne, aki laza, eszik rendesen, nem számolja folyton a kalóriákat – de közben lapos marad a hasa. Nincs az a genetika, ami erre képes. Esetleg fonalféreggel vagy Ozempic injekcióval lehetséges...

elvárás
A pizzától nem lesz lapos hasad
Forrás: Shutterstock

6. „Ne legyél túl izmos, de legyen formás alakod”

Edzeni jó. Sportosnak lenni jó. De ha egy nő kicsit erőteljesebb izomzatú, máris jön a „férfias” jelző. Ha nem sportol, akkor meg „nem tartja magát karban”. A női testet olyan szűk határok közé próbáljuk beszorítani, mintha fűtőt akarnánk húzni rájuk.

Ripped abs
„Ne legyél túl izmos”
Forrás: Shutterstock

7. „A belső számít” – de először úgyis a külsőt nézzük meg

Hiába mondjuk, hogy nem csak a külső fontos, valójában először mindig a külalakot nézzük meg. És igen, ha az nem passzol az „ideálhoz”, sokan már nem is akarnak továbbismerkedni. Mintha az emberi értékek a fényviszonyokon múlnának.

elvárás
„Nem csak a külső a fontos”
Forrás: Shutterstock

8. „Ne legyél mesterkélt” – de a valódiságra meg nem vagyunk felkészülve

A valódi bőr nem mindig hibátlan. A valódi haj nem mindig fényes. A valódi test nem mindig feszes. De ezt sok férfi nem tudja hova tenni. Mert nincs hozzászokva. Mert ritkán látott ilyet. Ez amolyan „bypass-testképzavar”.

elvárás
„Ne legyél mesterkélt”
Forrás: Shutterstock

Mit lehet ez ellen tenni? 

Őszintén? Ki kéne húzni a fejünket a virtuális szemetesből, mielőtt teljesen beleőrülünk. Mert most olyan elvárások szerint működünk, mintha mindannyian ugyanazon a szereposztó díványon castingolnánk egymást. 
Pedig nem kell mindent véleményezni. Nem kell mindenkit egyből belegyömöszölni egy képzeletbeli dobozba. Inkább tanuljunk meg újra úgy tekinteni egymásra, mint valódi emberekre. Ehhez bőven elég lenne, ha végre nem tartanánk torz tükröt egymás elé.

elvárás
A másik is ember...valódi ember
Forrás: Shutterstock


 

