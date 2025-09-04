Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emma Myers bevallotta: nem rajong az emberekért — A Wednesday sztárja semmiben nem hasonlít karakterére, Enidre

2025.09.04.
Nem éppen társasági ember, és nem is annyira sziporkázó, mint karaktere, Enid Sinclair. Emma Myers saját bevallása szerint a Wednesday-karakterére egyetlen dologban hasonlít csupán, de azt is a sorozatnak köszönheti.

Emma Myers azt mondja, hogy ő nem olyan „társasági ember”, mint a Wednesday-karaktere. A színésznő többek között erről is beszélt egy interjúban, amit a sorozat új évada kapcsán adott.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: Emma Myers attends as Netflix And Spotify Host "Wednesday" Graveyard Gala at Guastavino's on August 28, 2025 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emma Myers azt mondja, azért van, amiben jobb, mint a karaktere

Amikor egy olyan okos és eleven karaktert alakít egy színész, mint a Wednesday Enid Sinclairje, természetes, ha az emberek tudni akarják, hogy mennyiben hasonlít rá, aki a szerepet eljátssza. Emma Myersszel sincs ez másképp, mindenki azt találgatja, vajon ő is olyan csupaszív, kedves társaság középpontja, mint sorozatbeli karaktere.

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy olyan lennék, mint Enid. Mi a közös bennem és benne? Az utóbbi időben kicsit jobban összenőttem Eniddel, és egy kicsit magabiztosabb vagyok, mint korábban”. Ám mielőtt ezt elmondta, a színésznő azt is felsorolta, hogy miben különbözik ő és Enid.

„Nem úgy öltözködöm, mint ő. Nem vagyok olyan pezsgő és nem vagyok társasági ember. Egyáltalán nem vagyunk egyformák” — mondja a színésznő, aki azóta, hogy magára öltötte Enid szerepét, aki a sorozatban kitartóan támogatja szobatársát, Wednesday Addamset, több mint 10 millió Instagram-követőt szerzett. Szerepelt a nagy sikerű Egy Minecraft történet film című filmben, most fejezte be az A Good Girl’s Guide to Murder második évadát, és jövőre szinkronszerepet kap a The Angry Birds Movie 3 című filmben.

„Őrület, hogy itt lehetek, mert gyerekkorom óta ezt akartam csinálni” – mondja. „Annyi jó lehetőséget kaptam, és olyan szerencsés vagyok, hogy ezt a karriert folytathatom, hogy a világ tetején érzem magam – nagyon boldog vagyok” — teszi hozzá.

