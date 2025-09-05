Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Giorgio Armani legemlékezetesebb munkái: Diana hercegné utolsó napján is az ő kreációját viselte

Getty Images Europe - Cedric Ribeiro
divattörténelem giorgio armani stylist
Többek között Diana hercegné, Julia Roberts és Cher is azok közé a szerencsések közé tartozott, akik együtt dolgozhattak a divatház alapítójával. Giorgio Armani munkásságával nemcsak a kifutókat, hanem a vörös szőnyeget is örökre megváltoztatta.

Szeptember 4-én hunyt el Giorgio Armani, aki az Armani divatház alapítója és megannyi estélyi és öltöny megálmodója volt. A divatvilág legendás divattervezője 91 évesen távozott. A tervező, akinek elegáns öltönyei és estélyi ruhái meghatározták az elmúlt fél évszázad divatját, a világ legnagyobb sztárjait öltöztette.

Giorgio Armani divattervező
Giorgio Armani legemlékezetesebb stylist munkái
Forrás:  Getty Image

Giorgio Armani divatöröksége

Az olasz divattervező a nők felszabadítója, a divatvilág legendája volt. Armani szeptember végén ünnepelte volna pályafutása 50. évfordulóját, bár betegsége miatt már nem érhette meg ezt a mérföldkövet. Munkássága abszolút egyedülálló volt, tervezései kivételes pontossággal alkalmazkodtak az adott korhoz. Ahelyett, hogy a pillanatnyi trendeket követte volna, mindig a saját elképzeléseihez és múzsáihoz ragaszkodott, akik között világsztárok is voltak. A '80-as és '90-es években ugyanis a hírességek még saját maguk válogatták össze azokat a ruháka, amiket a vörös szőnyegen viseltek, de Armanival ez örökre megváltozott.

„Én voltam az egyik eslő dizájner, aki sztárokat öltöztetett a képernyőn és a képernyők mögött is” - mondta magáról Giorgio Armani 2013-ban a The Telegraph-nak.

Kevesen tudják, hogy Diana hercegné is előszeretettel viselte Armani ruháit. Gyakran választott elegáns nadrágkosztümöket a tervezőtől, amelyeket kedvenc blúzaival kombinált. Tragikus módon, 1997. augusztus 31-én, élete utolsó napján is egy pasztellsárga Armani öltönyben látták utoljára. Ez az öltözék ma már egy korszak és egy különleges együttműködés szimbóluma.

diana hercegné
Diana hercegné egyik utolsó képe
Forrás:  Getty Image

Giorgio Armani éveken keresztül dolgozott együtt olyan nagy nevekkel, mint Julia Roberts, Cher, Donatella Versace és Naomi Campbell. Munkái átformálták a vörös szőnyeget, a női estélyi ruha divatot és a világsztárok általános megjelenését. 

Donatella versace, Naomi campbell, Julia Roberts, Cher, Giorgio Armani
Giorgio Armani kedvenc együttműködésivel
Forrás: Gety Images

Kattints a képre a galériáért és nézd meg Armani legemlékezetesebb együttműködéseit!

Margot Robbie a 2024-es Golden Globe-díjátadón
Getty Images North America

 

