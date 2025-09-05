Giorgio Armani legemlékezetesebb munkái: Diana hercegné utolsó napján is az ő kreációját viselte

Szeptember 4-én hunyt el Giorgio Armani, aki az Armani divatház alapítója és megannyi estélyi és öltöny megálmodója volt. A divatvilág legendás divattervezője 91 évesen távozott. A tervező, akinek elegáns öltönyei és estélyi ruhái meghatározták az elmúlt fél évszázad divatját, a világ legnagyobb sztárjait öltöztette.

Giorgio Armani legemlékezetesebb stylist munkái

Forrás: Getty Image

Giorgio Armani divatöröksége

Az olasz divattervező a nők felszabadítója, a divatvilág legendája volt. Armani szeptember végén ünnepelte volna pályafutása 50. évfordulóját, bár betegsége miatt már nem érhette meg ezt a mérföldkövet. Munkássága abszolút egyedülálló volt, tervezései kivételes pontossággal alkalmazkodtak az adott korhoz. Ahelyett, hogy a pillanatnyi trendeket követte volna, mindig a saját elképzeléseihez és múzsáihoz ragaszkodott, akik között világsztárok is voltak. A '80-as és '90-es években ugyanis a hírességek még saját maguk válogatták össze azokat a ruháka, amiket a vörös szőnyegen viseltek, de Armanival ez örökre megváltozott.

„Én voltam az egyik eslő dizájner, aki sztárokat öltöztetett a képernyőn és a képernyők mögött is” - mondta magáról Giorgio Armani 2013-ban a The Telegraph-nak.

Kevesen tudják, hogy Diana hercegné is előszeretettel viselte Armani ruháit. Gyakran választott elegáns nadrágkosztümöket a tervezőtől, amelyeket kedvenc blúzaival kombinált. Tragikus módon, 1997. augusztus 31-én, élete utolsó napján is egy pasztellsárga Armani öltönyben látták utoljára. Ez az öltözék ma már egy korszak és egy különleges együttműködés szimbóluma.

Diana hercegné egyik utolsó képe

Forrás: Getty Image

Giorgio Armani éveken keresztül dolgozott együtt olyan nagy nevekkel, mint Julia Roberts, Cher, Donatella Versace és Naomi Campbell. Munkái átformálták a vörös szőnyeget, a női estélyi ruha divatot és a világsztárok általános megjelenését.

Giorgio Armani kedvenc együttműködésivel

Forrás: Gety Images