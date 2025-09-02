Jim Carrey 90-es évekbeli nappalija lesz a legmenőbb idén: a letisztult káosz jön újra divatba

Ha meghallod Jim Carrey nevét, valószínűleg először a Maszk bugyuta grimaszai vagy az Ace Ventura dilije ugrik be. De most felejtsd el a vihogást, ugyanis a sztár otthona is simán viszi a prímet. Egy 1991-es fotón tűnik fel Jim Carrey nappalija, ami szó szerint lakberendezési időutazás: tégla kandalló, fából készült, míves dohányzóasztal, króm váza és egy sűrű, bolyhos szőnyeg. Már akkoriban is menő volt, de 2025-ben? Egyenesen lakberendezési trenddiktátor.

Jim Carrey a 90-es évek legnagyobb sztárja volt.

Forrás: Sygma

Jim Carrey családi fotójából inspirálódunk – Miért akarjuk újra megélni a 90-es éveket?

Az utóbbi években annyira felpörgött a trendciklus, hogy szinte levegőt sem kapunk. Ami tegnap „must have” volt, ma már ciki. Éppen ezért keressük a kapaszkodót a múltban – és mi más lehetne otthonosabb és biztonságosabb, mint a 90-es évek nappalija? A korszak bája a kontrasztokban rejlik: a túlméretezett kanapé és a mintás szövetek mellett ott lapul a meleg fa, a természetes anyagok és az a fajta kényelmes kuckóhangulat, amit most újra imádunk. Jim Carrey otthona nemcsak a korszak lenyomata, hanem tökéletes példája annak is, hogyan lehet a káoszt ízlésesen letisztulttá formálni.

Még egy fekete-fehér fotón is átható otthonosság sugárzik Jim Carrey 90-es évekbeli nappalijából.

Forrás: Getty Images / Sygma

Lakberendezési trend 2025: nosztalgia új köntösben

A designszakértők szerint a „classic country” és a retró stílus fúziója az, ami most igazán tarol. Ez pont az a hangulat, amit Jim Carrey nappalija hoz: természetes fa, meleg árnyalatok, apró minták, puha textúrák és egy kis modern csillogás. Az idei lakberendezési trend egyik kulcsszava a régi és új házasítása: a retró tárgyak mellé merj odatenni egy fényes, modern kiegészítőt, vagy épp egy harsány mintás párnát. A trükk az, hogy ne félj játszani – a sztár sem tette.

A retró otthon újra menőbb, mint gondolnád

Talán pont ezért lett Jim Carrey nappalija most akkora kedvenc a lakberendezési guruk között: mert nem tökéletes, de élhető. Nem egy katalógusba illő steril otthon, hanem egy olyan tér, ahol el tudod képzelni, hogy ledobod a cipőt, összekuporodsz a kanapén és végignézed a kedvenc sorozatodat. A 90-es évek otthonaiban mindig volt valami személyes, valami kusza, valami, amitől nem csak „szép”, hanem valóságos lett a tér. Ez az, amit a mai trendek is próbálnak visszahozni: a lakberendezés ne csak a szemnek szóljon, hanem a szívnek is. Jim Carrey otthona pontosan ezt az érzést sugározza, és ezért lesz 2025 egyik legnagyobb inspirációja a nappalik világában.