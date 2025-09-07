Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Visszatért a 2000-es évek kedvenc darabja, a babydollfelső: így viseld, hogy stílusos legyen

Getty Images North America - Daniel Zuchnik
divattrend divat stílus
Szuper cuki, elegáns és még divatos is! Visszatért a babydoll felső, és ez a trend nem maradhat ki az őszi ruhatáradból. Összegyűjtöttük a legjobb tippeket, hogy stílusikonként tudd hordani.

A 2000-es évek egy újabb kedvence tért vissza, és egyszerűen imádni való. A babydollfelső, egy buggyos, lenge top, aminek az a jellegzetessége, hogy a mell alattig szűk, onnantól, pedig A vonalban bővül. Ha jól használod ez a felső lehet a titkos fegyvered. Kövesd a stílustippeket, és te is igazi trendteremtő leszel.

babydollfelső
Újra trendi a babydollfelső
Forrás: Getty Images North America

A visszatérő babydollfelső 

A babydollruhák idén már nagy népszerűségnek örvendtek, de most az ősz közeledtével a felső verziója is reflektorfénybe került. Ezek a női felsők hihetetlenül népszerűek voltak 2000-es években, hiszen a különleges szabásuknak köszönhetően kiemelik a dekoltázst, de eltakarják a sok nő számára érzékeny területet, a törzset. Kényelmes és egyszerre nagyon csajos. A babydollfelső lehet ujjatlan, pántos, hosszú ujjú és minden, amire eddig vágytál. 

női felsők
Így viseld stílusosan a babydollfelsőt
Forrás: Getty Images Europe

A babydollfelsőt, legtöbbször farmerrel szokták párosítani, ugyanis a szabás játékossága és nőiessége kontrasztot teremt a farmer durva, sportos kinézetével. Ha a laza elegancia elérése a célod, ez a tökéletes kombó számodra. 

őszi divat
Egy őszi outfit a babydoll trenddel
Forrás: Getty Images Europe

Ez a kép tökéletes őszi divatinspó, hiszen a minták és a színek abszolút az őszi trendeket idézik meg. Itt láthatod azt is, hogy a babydollfelsőket viselheted aszimmetrikus szoknyával is a textúrák és szabásvonalak stílusos keveredéséért. 

minimalista outfit
Minimalista outfit
Forrás:  Getty Image

Ha az előzőnél minimalistább a stílusod, akkor ez az outfit neked készült. A kávé és karamell színek továbbra is kedvencek lesznek, így egy bézses babydollfelső az őszi ruhatárad kötelező darabja kell, hogy legyen. Ez a szett földszínekből áll, és a hangsúly az anyagok fényességén van. Ha nem szereted a farmernadrágot, vagy professzionálisabb megjelenésre vágysz, akkor a babydollfelsőt párosítsd egy bő szárú nadrággal. 

@_bethanycook if you’re insecure of your belly & not sure what to wear this summer!!! new obsession, this one is from @Edikted 😍 #outfitinspo #curvyfashion #bodyconfidence ♬ Glitter - BENEE

