Ezt az öltözködési hibát követi el a molett nők 90 százaléka

Molett nő a próbafülkében.
Moment RF - Maria Korneeva
divatbaki karcsúsítás alak molett öltözködés plus size outfit
Kővári F. Luca
2025.09.22.
Teltkarcsú nőként nehezedre esik csinosan felöltözni? Mutatjuk, milyen divatbakikat követnek el a molett nők.

Eláruljuk, milyen bakit követ el a molett nők 90%-a elkövet, amikor ruhaválasztásról van szó. Valljuk be őszintén, teltkarcsúkén öltözködni egyáltalán nem könnyű. 

Ezek lesznek a legjobb ruhadarabok, amiket molett nőként viselhetsz!
Ezek lesznek a legjobb ruhadarabok, amiket molett nőként viselhetsz!
Forrás: Moment RF

Divatbaki, amit a molett nők nagy része elkövet

Talán te is többször érezted már, hogy nehezebben találsz magadnak megfelelő ruhát, mert mintha a nagy divatházak egyáltalán nem vennék figyelembe, hogy milyen egy XXL-es nő alakja. Egyes napokon már attól is rosszul vagy, hogyha eszedbe jut, hogy be kell menned a számodra leggyűlöltebb helyre: az előnytelenül megvilágított próbafülkébe. Azért, hogy kicsit segítsünk, megmutatjuk, hogyan választhatsz olyan ruhadarabokat, amikben dögös bombázó lehetsz XXL-es mérettel is. Nézzük a titkot!

Molett nők divatbakija: a méret a lényeg!

Tudjuk, hogy nem könnyű néha megfelelő ruhákat találni, mert vagy szúr, vagy nyom, vagy „hasbehúzós” és még sorolhatnánk. Hogy elkerülhesd azt, hogy kényelmetlenül érezd magad a plus size alakoddal, már el is áruljuk, hogy mire figyelj. A titok egyszerű: válassz megfelelő méretű ruhákat. 

Ugyanis a molett nők 90%-a rossz méretet visel, ezért egyszerre lesz előnytelen és kényelmetlen is az outfit.

Ha túl szűk ruhát hordasz

Ugye magyaráznunk sem kell, hogy mennyire nem komfortos, hogyha egész nap be kell húznod a hasad és csak azon feszengsz, hogy mennyire gömbölyödhet a pocakod oldalról nézve. Felejtsd el, hogy megpróbálod belepréselni magad egy L-es méretbe XL-es alakkal, csak azért, hogy elmondhasd, hogy te kisebb ruhát hordasz. Senkinek nem kell bizonyítanod, hogy mekkora ruhát viselsz, hiszen az a lényeg, hogy magabiztosan, kényelmesen töltsd a napjaidat. A méret csak egy szám, ezért ne hagyd, hogy a jó közérzetedet ez befolyásolja. 

Vegyél nyugodtan egy számmal nagyobb ruhát és hidd el, teltkarcsúként is szexi bombázó lehetsz.

Ha túl bő ruhát viselsz

Vannak, akik inkább kisebb ruhákba gyömöszölik bele magukat és van a másik oldal is, akik pedig inkább az „ápol és eltakar” variációkra szavaz. Bizonyára azért választasz olyan szetteket, amik szinte hozzád sem érve körbelebegnek, mert úgy érzed, hogy így karcsúbbnak tűnsz benne, emellett kényelmesebb is. Fontos látnod, hogy vannak bő szabású ruhák, amik direkt úgy vannak kialakítva, hogy csinosan álljanak és van az a helyzet, amit általában a molett nők elkövetnek, hogy nagyobb ruhákat választanak. Azért, hogy kiemeld nőies alakodat, próbálj olyan ruhadarabokat keresni, amik bő szabásúak, de nem túl nagyok, mert azok optikailag még nagyobbnak fognak mutatni, így pont a célod ellentétét fogod elérni. 

Válassz olyan lazább darabokat, amiknek jó az esése és kiemeli a csinos testrészeidet.

@divatcoach Ha zavar a pocakod, ezeket a trükköket alkalmazd! #divatcoach#csillagrita#tip #trükk #stilus ♬ eredeti hang - DIVAT-COACH

Milyen ruhákat viselj?

Miután megvan a két leggyakoribb hiba, nézzük, hogy milyen szempontok alapján válogasd össze a ruhatáradat!

  • Mindig válassz megfelelő méretet!
  • Legyél képben, hogy milyen a testformád (például: körte, alma, homokóra), ez sokat segíthet a szettek összeállatásánál!
  • A csupa fekete outfit nem slankít, úgyhogy bátran válassz különféle színeket és mintákat, amik kifejezik a stílusodat!
  • Egy megfelelő helyen viselt, vastagabb övvel kihangsúlyozhatod a derékvonaladat, amitől karcsúbbnak forsz tűnni!

Ha szeretnél még többet megtudni arról, hogyan öltözködj molett testalkattal, akkor kattints a videóra! 

@divatcoach Ha szeretnéd személyiségedhez igazítani ruhatáradat, keress bátran! December 24-ig most 20% kedvezménnyel vásárolhatod meg háromalkalmas alap divat-coaching csomagomat. Januártól az ár emelkedik! Kezd te is az új évet azzal, hogy magadba fektetsz – hidd el, megéri! #divatcoach#stilus#karacsony #tudatossag#divattippek ♬ eredeti hang - DIVAT-COACH

