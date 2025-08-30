Farmer 100 kiló felett? Nem lehetetlen! Mutatjuk a legelőnyösebb fazonokat

A farmer egy örök klasszikus, de egyáltalán nem mindegy, milyen fazonban viseled.

Ezekben a farmerekben te is magabiztosnak érezheted magad.

Forrás: Shutterstock

5 plus size farmer, ami 100 kiló felett is jól mutat

A tökéletes farmer nélkül elképzelhetetlen a tökéletes gardrób. Ha sikerült megtalálnunk azt a fazont, ami jól áll és még kényelmes is, sosem akarjuk levenni.

Idáig azonban el kell jutnunk és valljuk be, a próbafülkék fénye és a tükör kijózanító valósága még egy Victoria's Secret modellt is elbizonytalanítana.

Pedig közel sem lehetetlen küldetés a farmer 100 kiló felett, sőt! Csak a megfelelő helyen kell keresni! Mutatjuk, pontosan hol!

1. Levi's

Levi's farmer 43 990 Ft

Forrás: www.zalando.hu

Ha farmer, akkor Levi's, akárki akármit mond! Ez a fekete, egyenes szabású darab kiemeli azt, amit érdemes és eltakar mindent, amit nem szeretnél megmutatni.

2. Mango

Mango farmer 13 595 Ft

Forrás: www.mango.com

Egy örök klasszikus ez a sötétkék farmer, amit végtelen számú ruhadarabbal kombinálhatunk tökéletesen.

3. Mustang

Mustang farmer 38 390 Ft

Forrás: www.zalando.hu

A másik nagy farmer-óriás a Mustang, aminek minőségében és stílusában mindig bátran bízhatunk – még akkor is, ha plus size a méretünk.

4. Bonprix

Bonprix farmer 12 995 Ft

Fiatalos, laza és vidám ez a farmer, így ha valami játékosságot vinnél a hétköznapokba, mindenképp csapj le rá!

5. GAP

GAP farmer 24 990 Ft

Forrás: www.gap.hu

Különleges színének és fazonjának köszönhetően ez a nadrág a legegyszerűbb szetteket is garantáltan feldobja.