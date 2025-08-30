Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat

Farmer 100 kiló felett? Nem lehetetlen! Mutatjuk a legelőnyösebb fazonokat

Shutterstock - Veronika Zelenina
divat plus size farmer
Nagy Kata
2025.08.30.
Az öltözködés nem a kilókról szól, hanem arról, hogyan érzed magad a kiválasztott ruháidban, legyen szó kisestélyiről, vagy egy szimpla farmerről. Bár a plus size csajoknak sajnos jóval kisebb a választék, nem hagyunk cserben benneteket és összeszedtük azokat a farmerfazonokat, amik 100 kiló felett is istenien mutatnak.

A farmer egy örök klasszikus, de egyáltalán nem mindegy, milyen fazonban viseled. 

Nők farmernadrágban
Ezekben a farmerekben te is magabiztosnak érezheted magad. 
Forrás: Shutterstock

5 plus size farmer, ami 100 kiló felett is jól mutat 

A tökéletes farmer nélkül elképzelhetetlen a tökéletes gardrób. Ha sikerült megtalálnunk azt a fazont, ami jól áll és még kényelmes is, sosem akarjuk levenni.

 Idáig azonban el kell jutnunk és valljuk be, a próbafülkék fénye és a tükör kijózanító valósága még egy Victoria's Secret modellt is elbizonytalanítana. 

Pedig közel sem lehetetlen küldetés a farmer 100 kiló felett, sőt! Csak a megfelelő helyen kell keresni! Mutatjuk, pontosan hol!

1. Levi's

Levi's farmer 43 990 Ft
Forrás: www.zalando.hu

Ha farmer, akkor Levi's, akárki akármit mond! Ez a fekete, egyenes szabású darab kiemeli azt, amit érdemes és eltakar mindent, amit nem szeretnél megmutatni. 

2. Mango 

Mango farmer 13 595 Ft
Forrás: www.mango.com

Egy örök klasszikus ez a sötétkék farmer, amit végtelen számú ruhadarabbal kombinálhatunk tökéletesen. 

3. Mustang

Mustang farmer 38 390 Ft
Forrás: www.zalando.hu

A másik nagy farmer-óriás a Mustang, aminek minőségében és stílusában mindig bátran bízhatunk – még akkor is, ha plus size a méretünk. 

4. Bonprix

Bonprix farmer 12 995 Ft

Fiatalos, laza és vidám ez a farmer, így ha valami játékosságot vinnél a hétköznapokba, mindenképp csapj le rá! 

5. GAP

GAP farmer 24 990 Ft
Forrás: www.gap.hu

Különleges színének és fazonjának köszönhetően ez a nadrág a legegyszerűbb szetteket is garantáltan feldobja. 

