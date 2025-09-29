Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvőszervező esküvő ősz
Nagy Kata
2025.09.29.
Vörös virágok, tökök és indokolatlan mennyiségű zsákvászon: ezek az őszi esküvők elengedhetetlen kellékei, amiktől már ideje lenne megszabadulni.

Bemutatjuk azokat a jellegzetes őszi esküvői trendeket, amik láttán az esküvőszervezők már csak forgatják a szemüket.

őszi esküvői dekoráció egy asztalon
Bizonyos őszi esküvői trendeknek már rég leáldozóban – csak elfelejtettek szólni róla! 
Forrás: Shutterstock

4 őszi esküvői trend, amit szívesen elfelejtenénk 

Minden pár olyan lakodalmat szeretne, amire ha visszanéz 30 év múlva, akkor is időtlennek és gyönyörűnek tűnik. Aztán elrévedünk a szüleink dauerolt hajú, puffos ujjú esküvős képein és azonnal arcon csap bennünket a valóság: az esküvői trendek ugyanis ugyanúgy változnak, mint bármi más és kevés esély van rá, hogy ami most tetszik, az több évtized múlva is fog.

 Vannak azonban, akik úgy tűnik, hogy immunisak ezekre a változásokra és még mindig úgy erőltetik az elavult hagyományokat, mintha nem lenne holnap. 

1. Tökök mindenütt

Oké, tudjuk, hogy az ősz szinte egybeforrt a tökökkel, de kevés unalmasabb dolog van annál, ha egy őszi esküvőn a dekoráció narancssárga tökökkel van tele. Hiszen annyi szebb és kreatívabb növény van, amivel fel lehet díszíteni akár egy külső helyszínt is – merjük inkább azokat használni! 

2. Vőfély

Talán a hűvösebb idő miatt szükségünk van egy kis otthonos légkörre, talán csak a forróbb hangulat miatt, de az őszi esküvőkön manapság sokkal gyakoribb a vőfélyek jelenléte. Tény, hogy kell valaki, aki egyben tartja az eseményt és aki segít a programok lebonyolításában, de biztos, hogy ennek egy mellényes, csizmás fazonnak kell lennie, aki rímekben beszél és indokolatlanul ordít? Opcióként remek megoldás lehet egy ceremóniamester, aki jóval szolidabb és modernebb is.

3. Fényfüzérek

Ősszel már korábban sötétedik, ezért sok menyasszony számára kézenfekvő, hogy a helyszínt megtöltik fényfüzérekkel. Ettől viszont sokszor úgy néz ki a dekoráció, mintha egy gyerekzsúr lenne: érdemes inkább gyertyákat, vagy lágyabb, sejtelmesebb hangulatvilágítást használni a modernebb, ugyanakkor meghittebb hatásért.

4. Fekete esküvői ruha

Talán azért, mert az összes gót ősszel esküszik, vagy mert senki nem szeretné a lehullott falevelekkel összepiszkolni a fehér ruháját, de a fekete menyasszonyi ruhák ősszel népszerűbbek, mint bármikor máskor. Nyilván mindenki olyan ruhában házasodjon, ami neki tetszik, de a fekete ruha ötlete rettenetesen elavult és közel sem annyira különleges, mint amennyire gondolnánk. 

Arnold Schwarzenegger a fia esküvője után durván beszólt az exfeleségének

Néhány nappal ezelőtt összeházasodott Patrick Schwarzenegger és Abby Champion. A lagzi után azonban kisebb botrányt okozott, hogy Arnold Schwarzenegger az exfelesége pénzéhségével viccelődött.

Elképesztő esküvőiruha-trendek 2026-ra – Ha ilyen darabokat viselsz, mindenki emlékezni fog rád!

Akár divatrajongó menyasszony vagy, akár csak lelkes barátnőként követed az esküvőszervezés részleteit, ezt a trendelőrejelzést nem érdemes kihagynod: megérkeztek a 2026-os menyasszonyi ruhák!

Trendek az esküvői dekorációban - Videó

Videó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu