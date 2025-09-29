Bemutatjuk azokat a jellegzetes őszi esküvői trendeket, amik láttán az esküvőszervezők már csak forgatják a szemüket.

Bizonyos őszi esküvői trendeknek már rég leáldozóban – csak elfelejtettek szólni róla!

Forrás: Shutterstock

4 őszi esküvői trend, amit szívesen elfelejtenénk

Minden pár olyan lakodalmat szeretne, amire ha visszanéz 30 év múlva, akkor is időtlennek és gyönyörűnek tűnik. Aztán elrévedünk a szüleink dauerolt hajú, puffos ujjú esküvős képein és azonnal arcon csap bennünket a valóság: az esküvői trendek ugyanis ugyanúgy változnak, mint bármi más és kevés esély van rá, hogy ami most tetszik, az több évtized múlva is fog.

Vannak azonban, akik úgy tűnik, hogy immunisak ezekre a változásokra és még mindig úgy erőltetik az elavult hagyományokat, mintha nem lenne holnap.

1. Tökök mindenütt

Oké, tudjuk, hogy az ősz szinte egybeforrt a tökökkel, de kevés unalmasabb dolog van annál, ha egy őszi esküvőn a dekoráció narancssárga tökökkel van tele. Hiszen annyi szebb és kreatívabb növény van, amivel fel lehet díszíteni akár egy külső helyszínt is – merjük inkább azokat használni!

2. Vőfély

Talán a hűvösebb idő miatt szükségünk van egy kis otthonos légkörre, talán csak a forróbb hangulat miatt, de az őszi esküvőkön manapság sokkal gyakoribb a vőfélyek jelenléte. Tény, hogy kell valaki, aki egyben tartja az eseményt és aki segít a programok lebonyolításában, de biztos, hogy ennek egy mellényes, csizmás fazonnak kell lennie, aki rímekben beszél és indokolatlanul ordít? Opcióként remek megoldás lehet egy ceremóniamester, aki jóval szolidabb és modernebb is.

3. Fényfüzérek

Ősszel már korábban sötétedik, ezért sok menyasszony számára kézenfekvő, hogy a helyszínt megtöltik fényfüzérekkel. Ettől viszont sokszor úgy néz ki a dekoráció, mintha egy gyerekzsúr lenne: érdemes inkább gyertyákat, vagy lágyabb, sejtelmesebb hangulatvilágítást használni a modernebb, ugyanakkor meghittebb hatásért.

4. Fekete esküvői ruha

Talán azért, mert az összes gót ősszel esküszik, vagy mert senki nem szeretné a lehullott falevelekkel összepiszkolni a fehér ruháját, de a fekete menyasszonyi ruhák ősszel népszerűbbek, mint bármikor máskor. Nyilván mindenki olyan ruhában házasodjon, ami neki tetszik, de a fekete ruha ötlete rettenetesen elavult és közel sem annyira különleges, mint amennyire gondolnánk.