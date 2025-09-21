5 szuper trendi overál, ami 20 percet megspórol a reggeli készülődésből

Bemutatjuk a szezon legmenőbb overáljait, amik már rég túlmutatnak az autószerelő uniformison.

Egy jó overállal az egész outfitedet új szintre emelheted.

Forrás: Getty Images Europe

5 trendi overál, amivel igazán stílusosnak érezheted magad

Bármennyire is szeretünk öltözködni, olykor a reggeli rohanásban bosszantó tud lenni, amikor az elképzelt outfit nem hozza a várt eredményt, ilyenkor sietve kezdjük el kombinálni a felsőket a nadrágokkal és szoknyákkal, hogy aztán egy agyérgörcs közepette magunkra vegyük a szokásos farmer-póló kombót.

Már a könnyű nyári ruhákra sem támaszkodhatunk, hiszen egyre hűvösebb az idő, viszont ilyenkor köszönthetjük legjobb őszi barátainkat, az overálokat.

A trendek között most minden stílust megtalálhatunk: vannak elegáns, sportos és kifejezetten szexi darabok is. Mutatjuk, melyek azok, amiket mindenképp érdemes beszerezni idén ősszel.

1. Zara

Zara overál 12 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Egyszerre elegáns és elképesztően kényelmes ez a sötétkék, laza darab, ami alá hűvösebb idő esetén még egy pólót, vagy egy inget is fel tudsz venni.

2. Mango

Mango overál 88 000 Ft

Forrás: www.mango.com

Nem tudunk betelni ezzel a gyönyörű nadrágruhával, amivel bármelyik elegáns esemény sztárja lehetsz.

3. H&M

& other stories overal 40 000 Ft

Forrás: www2.hm.com

Ha a sportosabb divatot részesíted előnyben, ezzel a trendi darabbal egész biztosan nem lőhetsz mellé.

4. Reserved

Reserved overál 15 995 Ft

Forrás: www.reserved.com

A szezon egyik legnagyobb divatszíne a barna, ez a pántnélküli overál pedig annyira jól néz ki, hogy el tudnánk képzelni, hogy ebben éljük le az életünket.

5. Bershka

Bershka overál 16 995 Ft

Forrás: www.zalando.hu

Egy jó farmerral nem lehet hibázni, egy farmer kezeslábassal meg aztán pláne nem! Szexi, sportos és őrülten trendi!