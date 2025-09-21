Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 szuper trendi overál, ami 20 percet megspórol a reggeli készülődésből

divat trend overál
Nagy Kata
2025.09.21.
Nem tudjuk, ki vezette be a trendekbe az overált, de imába foglaljuk a nevét, hiszen olyan szinten könnyítik meg az életünket, amire a szárítógép és a robotporszívó feltalálása óta nem volt példa.

Bemutatjuk a szezon legmenőbb overáljait, amik már rég túlmutatnak az autószerelő uniformison.

Fiatal nő egy csinos overálban
Egy jó overállal az egész outfitedet új szintre emelheted. 
5 trendi overál, amivel igazán stílusosnak érezheted magad

Bármennyire is szeretünk öltözködni, olykor a reggeli rohanásban bosszantó tud lenni, amikor az elképzelt outfit nem hozza a várt eredményt,  ilyenkor sietve kezdjük el kombinálni a felsőket a nadrágokkal és szoknyákkal, hogy aztán egy agyérgörcs közepette magunkra vegyük a szokásos farmer-póló kombót. 

Már a könnyű nyári ruhákra sem támaszkodhatunk, hiszen egyre hűvösebb az idő, viszont ilyenkor köszönthetjük legjobb őszi barátainkat, az overálokat. 

A trendek között most minden stílust megtalálhatunk: vannak elegáns, sportos és kifejezetten szexi darabok is. Mutatjuk, melyek azok, amiket mindenképp érdemes beszerezni idén ősszel. 

1. Zara

Zara overál 12 995 Ft
Egyszerre elegáns és elképesztően kényelmes ez a sötétkék, laza darab, ami alá hűvösebb idő esetén még egy pólót, vagy egy inget is fel tudsz venni. 

2. Mango 

Mango overál 88 000 Ft
Nem tudunk betelni ezzel a gyönyörű nadrágruhával, amivel bármelyik elegáns esemény sztárja lehetsz. 

3. H&M

& other stories overal 40 000 Ft 
Ha a sportosabb divatot részesíted előnyben, ezzel a trendi darabbal egész biztosan nem lőhetsz mellé. 

4. Reserved

Reserved overál 15 995 Ft
A szezon egyik legnagyobb divatszíne a barna, ez a pántnélküli overál pedig annyira jól néz ki, hogy el tudnánk képzelni, hogy ebben éljük le az életünket. 

5. Bershka

Bershka overál 16 995 Ft
Egy farmerral nem lehet hibázni, egy farmer kezeslábassal meg aztán pláne nem! Szexi, sportos és őrülten trendi! 

