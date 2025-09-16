Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Strasszos és hímzett: idén nem a minimalista farmerkabátok fognak hódítani

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat farmerkabát stílus
Itt az átmeneti kabátok korszaka. Összegyűjtöttük az őszi divat legnépszerűbb farmerkabátstílusait, amiket biztos imádni fogsz.

A farmerkabátok évtizedek óta alapdarabjai az átmeneti időjárásnak. Az őszi divat egyik elengedhetetlen kelléke lett a farmerdzseki, de idén kicsit megváltozott stílusban. 2025 divatja az extravagáns, díszes, különleges irányzatot diktálja, így összegyűjtöttük a legegyedibb darabokat.

különböző stílusú női farmerkabátot viselő lányok
A farmerkabát idén is divatos lesz
Forrás:  Getty Image

Hímzett, strasszos, szegecses, rojtos: ezek a farmerkabátok lesznek idén a menők

Az átmeneti kabátok között az egyik leggyakoribb választás a farmer. A farmerdzsekik sokoldalúak, a legtöbb stílushoz, divatirányzathoz passzolnak, és örökre divatosak lesznek. Idén azonban a minimalista esztétika helyett, az extravagáns, különleges kabátok lettek népszerűek. A hímzett, strasszos, szegecses, rojtos kabátok most hihetetlenül keresettek, hiszen egy egyedi kabát minden outfitet stílusossá tesz. 

Nézd meg, milyenek lesznek idén a legdivatosabb farmerdzsekik!

női farmerkabát divat, 2025
Pelerines farmerdzseki 17 995 Ft / Desigual farmerdzseki ETNIC 72990 Ft / Karl Lagerfeld Jeans pamut farmerdzseki 72990 Ft / TRF DENIM KABÁTDZSEKI 14 995 Ft / AllSaints MARLENE - Farmerdzseki - black 99 490 Ft / Friss Farmerdzseki 69 990 Ft / Vila VIMALUSA L/S 2IN1 DENIM 18 990 Ft  / Jaded London ULTRA CROPPED JACKET - Nyári dzseki - light wash 38 990 Ft
Forrás: answear. / zalando / GLAMI / Desigual. / H&M / ZARA

Stílustippek a farmerdzsekikhez

  • Vásárlás előtt érdemes megnézned a meglévő gardróbod, ruháid uralkodó színeit. Ha inkább alapdarabokat viselsz, válassz egy mosott fekete kabátot, viszont ha szereted a mintákat, színeket érdemes egy mélykék darabot keresned.
  • Fontos, hogy tisztában legyél az alap stílusoddal. Ha a finom, elegáns ruhákat szereted, akkor válassz egy klasszikus dzsekit vagy ha a laza eleganciát kedveled, akkor válassz egy strasszos kabátot. 
  • Nem mindegy a hossz. Ha inkább magas derekú nadrágokat hordasz, akkor válasz egy rövidebb, crop fazont, ha viszont az alacsony derekú, vagy bő nadrágokat szereted, válassz egy szűkített, hosszabb kabátot.
  • Az őszi divathoz viseld platformos cipővel, barna vagy földszínekkel és burgundi táskával. 

