Strasszos és hímzett: idén nem a minimalista farmerkabátok fognak hódítani

A farmerkabátok évtizedek óta alapdarabjai az átmeneti időjárásnak. Az őszi divat egyik elengedhetetlen kelléke lett a farmerdzseki, de idén kicsit megváltozott stílusban. 2025 divatja az extravagáns, díszes, különleges irányzatot diktálja, így összegyűjtöttük a legegyedibb darabokat.

A farmerkabát idén is divatos lesz

Hímzett, strasszos, szegecses, rojtos: ezek a farmerkabátok lesznek idén a menők

Az átmeneti kabátok között az egyik leggyakoribb választás a farmer. A farmerdzsekik sokoldalúak, a legtöbb stílushoz, divatirányzathoz passzolnak, és örökre divatosak lesznek. Idén azonban a minimalista esztétika helyett, az extravagáns, különleges kabátok lettek népszerűek. A hímzett, strasszos, szegecses, rojtos kabátok most hihetetlenül keresettek, hiszen egy egyedi kabát minden outfitet stílusossá tesz.

Nézd meg, milyenek lesznek idén a legdivatosabb farmerdzsekik!

Pelerines farmerdzseki 17 995 Ft / Desigual farmerdzseki ETNIC 72990 Ft / Karl Lagerfeld Jeans pamut farmerdzseki 72990 Ft / TRF DENIM KABÁTDZSEKI 14 995 Ft / AllSaints MARLENE - Farmerdzseki - black 99 490 Ft / Friss Farmerdzseki 69 990 Ft / Vila VIMALUSA L/S 2IN1 DENIM 18 990 Ft / Jaded London ULTRA CROPPED JACKET - Nyári dzseki - light wash 38 990 Ft

Stílustippek a farmerdzsekikhez