Strasszos és hímzett: idén nem a minimalista farmerkabátok fognak hódítani

Itt az átmeneti kabátok korszaka. Összegyűjtöttük az őszi divat legnépszerűbb farmerkabátstílusait, amiket biztos imádni fogsz.
A farmerkabátok évtizedek óta alapdarabjai az átmeneti időjárásnak. Az őszi divat egyik elengedhetetlen kelléke lett a farmerdzseki, de idén kicsit megváltozott stílusban. 2025 divatja az extravagáns, díszes, különleges irányzatot diktálja, így összegyűjtöttük a legegyedibb darabokat.
Hímzett, strasszos, szegecses, rojtos: ezek a farmerkabátok lesznek idén a menők
Az átmeneti kabátok között az egyik leggyakoribb választás a farmer. A farmerdzsekik sokoldalúak, a legtöbb stílushoz, divatirányzathoz passzolnak, és örökre divatosak lesznek. Idén azonban a minimalista esztétika helyett, az extravagáns, különleges kabátok lettek népszerűek. A hímzett, strasszos, szegecses, rojtos kabátok most hihetetlenül keresettek, hiszen egy egyedi kabát minden outfitet stílusossá tesz.
Nézd meg, milyenek lesznek idén a legdivatosabb farmerdzsekik!
Stílustippek a farmerdzsekikhez
Vásárlás előtt érdemes megnézned a meglévő gardróbod, ruháid uralkodó színeit. Ha inkább alapdarabokat viselsz, válassz egy mosott fekete kabátot, viszont ha szereted a mintákat, színeket érdemes egy mélykék darabot keresned.
Fontos, hogy tisztában legyél az alap stílusoddal. Ha a finom, elegáns ruhákat szereted, akkor válassz egy klasszikus dzsekit vagy ha a laza eleganciát kedveled, akkor válassz egy strasszos kabátot.
Nem mindegy a hossz. Ha inkább magas derekú nadrágokat hordasz, akkor válasz egy rövidebb, crop fazont, ha viszont az alacsony derekú, vagy bő nadrágokat szereted, válassz egy szűkített, hosszabb kabátot.
Az őszi divathoz viseld platformos cipővel, barna vagy földszínekkel és burgundi táskával.
