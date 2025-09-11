A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Minden évben felbukkannak olyan ruhadarabok, viselési formák, amelyek valamilyen retró divatot elevenítenek fel. A grannycore kifejezés tulajdonképpen a nagymama divatjára utal, és ez az öltözködési stílus nagy népszerűségnek örvend az elmúlt két évben. Idén ősszel egy klasszikus, pihe-puha kedvenc tér vissza: a patchwork kabát. Galériánkban összegyűjtöttük a legfrissebb utcaidivat-inspirációkat, így te is ráhangolódhatsz a dzsekitrendre!
Ki gondolta volna, hogy a nagymama régi foltvarrása egyszer még a legmenőbb kifutókat is meghódítja? A patchwork stílusa a divatban a tökéletlenséget és a káoszt testesíti meg egy mintás kavalkádban. A patchwork szó szerint foltmunkát jelent, azaz különböző anyagdarabok, textúrák és minták izgalmas összeillesztését, összevarrását takarja. Régen a spórolás és a kreativitás szimbóluma volt, ma viszont divattervezők, stylistok és divatinfluencerek játszóterévé vált. A patchwork divattrend könnyedséget, bohém hangulatot és általában izgalmas színt visz minden öltözetbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.