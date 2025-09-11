A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Minden évben felbukkannak olyan ruhadarabok, viselési formák, amelyek valamilyen retró divatot elevenítenek fel. A grannycore kifejezés tulajdonképpen a nagymama divatjára utal, és ez az öltözködési stílus nagy népszerűségnek örvend az elmúlt két évben. Idén ősszel egy klasszikus, pihe-puha kedvenc tér vissza: a patchwork kabát. Galériánkban összegyűjtöttük a legfrissebb utcaidivat-inspirációkat, így te is ráhangolódhatsz a dzsekitrendre!

Így viseld a patchwork kabátot idén

Forrás: Getty Images Europe

Újra trendi a patchwork kabát

Ki gondolta volna, hogy a nagymama régi foltvarrása egyszer még a legmenőbb kifutókat is meghódítja? A patchwork stílusa a divatban a tökéletlenséget és a káoszt testesíti meg egy mintás kavalkádban. A patchwork szó szerint foltmunkát jelent, azaz különböző anyagdarabok, textúrák és minták izgalmas összeillesztését, összevarrását takarja. Régen a spórolás és a kreativitás szimbóluma volt, ma viszont divattervezők, stylistok és divatinfluencerek játszóterévé vált. A patchwork divattrend könnyedséget, bohém hangulatot és általában izgalmas színt visz minden öltözetbe.

Kattints a képre galériánkért és nézd meg, hogyan viselik a divatguruk a patchwork kabátot!