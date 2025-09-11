Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Getty Images Europe - Edward Berthelot
divattrend patchwork kabát
Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

Minden évben felbukkannak olyan ruhadarabok, viselési formák, amelyek valamilyen retró divatot elevenítenek fel. A grannycore kifejezés tulajdonképpen a nagymama divatjára utal, és ez az öltözködési stílus nagy népszerűségnek örvend az elmúlt két évben. Idén ősszel egy klasszikus, pihe-puha kedvenc tér vissza: a patchwork kabát. Galériánkban összegyűjtöttük a legfrissebb utcaidivat-inspirációkat, így te is ráhangolódhatsz a dzsekitrendre!

patchwork kabát
Így viseld a patchwork kabátot idén
Forrás: Getty Images Europe

Újra trendi a patchwork kabát

Ki gondolta volna, hogy a nagymama régi foltvarrása egyszer még a legmenőbb kifutókat is meghódítja? A patchwork stílusa a divatban a tökéletlenséget és a káoszt testesíti meg egy mintás kavalkádban. A patchwork szó szerint foltmunkát jelent, azaz különböző anyagdarabok, textúrák és minták izgalmas összeillesztését, összevarrását takarja. Régen a spórolás és a kreativitás szimbóluma volt, ma viszont divattervezők, stylistok és divatinfluencerek játszóterévé vált. A patchwork divattrend könnyedséget, bohém hangulatot és általában izgalmas színt visz minden öltözetbe.

Kattints a képre galériánkért és nézd meg, hogyan viselik a divatguruk a patchwork kabátot!

1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
1 / 10
Patchwork átmeneti kabát
Getty Images North America

Stílustippek a patchwork divattrendhez

  • Kezdd kicsiben: ha még bizonytalan vagy, próbálkozz patchwork kiegészítőkkel. Válassz egy mintás sálat, sapkát, táskát, mert ezek azonnal feldobnak egy egyszerű farmer, póló összeállítást is.
  • Tudatos hangsúly: a patchwork viselésekor a hangsúlyt mindig arra az adott darabra helyezd. Ha egy mintás őszi kabátot viselsz, akkor párosítsd egyszerű fehér vagy fekete farmerrel, és egy minimalista cipővel, ami illik a minta színeihez.
  • Mixeld a textúrákat: keverd a bársony, a bőr, a farmer és a szatén anyagait, így még több karaktert vihetsz a szettedbe.
  • Hogy elegáns legyen: viseld szivarnadrággal, garbóval és mokaszinnal. Ha minimalista alapdarabokkal kombinálod, sikkesen elegáns összhatást nyújthat ez az extra darab is.
  • Hogy sportos legyen: viseld platformos edzőcipővel, világosan mosott farmerrel és egy egyszerű fehér pólóval. Kiegészítőnek viselj hozzá baseballsapkát és maximalista, túlméretezett fülbevalót.

Hódítanak a csatakanca cipők: így lett trendi a tabi

Egy megosztó cipő, ami a divatőrültek és a világsztárok kedvence lett.

Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz.

Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Így lehetsz divatikon a kampuszon is!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu